115 Kilo Honig vom Rathaus-Dach

Mit der Blütenvielfalt in der Natur wird es wieder lebendig in den Bienenvölkern. Hobbyimker Robert Esser ist daher auch wieder regelmäßig auf Achse, um an den verschiedenen Standorten der Bienenvölker nach dem Rechten zu sehen.

„Sie sind noch gut über den Winter gekommen und fliegen bereits wieder“, sagt der 62-Jährige und meint damit seine rund 68 Bienenvölker, die er in Westbevern und außerhalb der Grenzen postiert hat. Darunter sind auch sechs Völker, die ihr Zuhause im Krink-Bienenhaus im hinteren Bereich des Dorfplatzes haben und vier auf dem Rathaus-Dach in Telgte.

Im Krink-Bienenhaus muss der Imker für Ersatz sorgen, denn ein Volk hat es erwischt. Die Verluste über den zurück liegenden Winter beziffert er auf knapp unter zehn Prozent. „Das bewegt sich im normalen Rahmen. In anderen Gegenden liegt der Ausfall hier und da um einiges höher.

Erwartungen nicht erfüllt

Keine Verluste im Völker-Bestand – darüber freut sich Esser – gab es auf dem Rathaus-Dach. Begeistert war Robert Esser vom Honig-Ertrag der vier Bienenvölker im vergangenen Jahr: „Mit insgesamt 115 Kilogramm war es der beste Wert von allen Völkern. Die sechs Völker im Krink-Bienenhaus brachten zusammen nur 90 Kilogramm ein.“

Insgesamt entsprach die Ernte in 2021 nicht den Erwartungen. „Das kalte Wetter im April und Mai hielt die Bienen vom Fliegen ab, und so fiel die Frühtracht wortwörtlich ins Wasser.“ Auch der Ertrag bei Rapshonig blieb mit lediglich 25 Kilogramm gegenüber knapp 500 im Jahr 2020 deutlich zurück. „So etwas habe ich in den fast 40 Jahren, die ich als Hobbyimker tätig bin, noch nicht erlebt“, sagt Esser, der auch Vorsitzender des Imkervereins Telgte ist.

40 000 Bienen zählt ein Volk

Auch wenn die sogenannte Sommerblüte und der Lindenhonig das Desaster nicht wirklich ausgleichen konnten, war Robert Esser dennoch mit dem Ertrag dieser Sorten zufrieden. „Ich blicke nach vorne, hoffe wie alle meiner Kollegen auf ein besseres Honig Jahr.“

Bis zu 40 000 Bienen zählt ein Volk im Sommer, während es im Winter nur rund 10 000 sind. Immer mehr Besitzer von Obstplantagen wünschen sich die Aufstellung von Bienenvölkern zur Bestäubung von Apfel-, Birnen und Kirschbäumen, Erdbeeren und Johannisbeeren. Was die Entwicklung im Hobbyimker-Bereich angeht, sieht Esser eine leichte Zunahme. Die Anzahl der Frauen, die Imker werden wollen, habe sich gesteigert.

Robert Esser findet den Schritt und damit zu einer gewissen Eigenversorgung mit Honig gut. „Honig ist gefragt, das betrifft alle Sorten – Rapshonig steht mit oben an.“ Und: „Honig ist nicht nur zum Essen da, er versüßt unter anderem auch das Fleisch beim Braten und ist somit variabel einsetzbar.“

Honigbewertung

Regelmäßig stellt er sich selbst mit seinen Erzeugnissen der Honigbewertung des Landesverbandes westfälischer Imker und der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen – fast immer mit Erfolg. Er wurde mehrfach mit Gold ausgezeichnet, zuletzt für seinen Lindenhonig. Bienenköniginnen züchtet Esser selbst.

Der gelernte Schreinermeister kam übrigens eher zufällig zum Hobby der Imkerei. Ein Züchter bat ihn, Kisten für dessen Völker zu bauen. Als Gegenleistung bot er ihm zwei Völker an. Robert Esser, bis dato absoluter Laie, überlegte kurz, stimmte dann aber zu, nachdem ihm der Fachmann Unterstützung anbot. Esser besuchte Kurse bei der Landwirtschaftskammer, las in Fachliteratur und tauschte sich regelmäßig mit Hobbykollegen aus.

Neben den sechs Völkern im Krink-Bienenhaus und einem Schaukasten geben dort auch historische Exponate wie eine alte Bienenschleuder einen Einblick in die Imkerei. Führungen unter dem Motto „Von der Blüte bis zum Honig“ sind einzeln oder auch in kleinen Gruppen möglich.