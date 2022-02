116 Schüler am Gymnasium angemeldet

116 Viertklässler wurden in den vergangenen Tagen am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium angemeldet. Das sagte Fachbereichsleiterin Tanja Schnur auf WN-Anfrage. Aufgrund der erneut hohen Anmeldezahlen sei erneut ein Antrag an die Bezirksregierung gestellt worden, um eine vierte Eingangsklasse bilden zu können. Das Ergebnis entspricht ziemlich genau dem des Vorjahres. Eigentlich ist das Telgter Gymnasium dreizügig. Immer wieder konnten in den vergangenen Jahren allerdings mit Genehmigung der Bezirksregierung vier Eingangsklassen gebildet werden. Die Verwaltung und die Schulleitung gehen davon aus, dass das auch in diesem Jahr wieder der Fall sein wird. Die Anmeldezahlen der Sekundarschule liegen noch nicht vor. Aktuell sei man noch damit beschäftigt, das Ganze auszuwerten, hieß es auf Nachfrage.