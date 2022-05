1,18 Millionen Euro teure Sanierung

Ein riesiges, tonnenschweres Betonstück, die sogenannte Brückenkappe, war am 5. Juni 2020 an der Voßhaarbrücke in Vadrup abgebrochen und auf die Gleise gefallen. Nur weil in dem Moment kein Zug kam, gab es keine Katastrophe. Nur wenige Meter weiter nach Norden gibt es eine weitere nahezu baugleiche Brücke über die Bahnlinie. Dort überquert die von Vadrup nach Brock führende Kreisstraße 46 die Schienen. Um einem ähnlichen Kappenabsturz vorzubeugen, soll dieses Bauwerk nun saniert werden.

Der Kreis Warendorf, der für die Kreisstraße und die dazugehörige Brücke zuständig ist, hatte beim Land Fördermittel für die 1,18 Millionen Euro teure Maßnahme beantragt. 830 000 Euro sind nun bewilligt worden, wie der CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Hagemeier berichtete. Das Geld kommt aus einem rund 160 Millionen Euro starken Förderprogramm, mit dem die Landesregierung in diesem Jahr die Kommunen in Nordrhein-Westfalen bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur unterstützt. 11,16 Millionen Euro davon fließen in den Kreis Warendorf.

Für die Durchführung der Baumaßnahme sind Sperrpausen auf der Bahnstrecke erforderlich. „Diese sind für den Sommer/Herbst des nächsten Jahres beantragt“, teilt Karl-Bernhard Holtmann, Sachgebietsleitung Straßenbau beim Kreis Warendorf, mit. „Deshalb werden die Bauarbeiten ab Sommer 2023 ausgeführt.“ Große Eile ist deshalb nicht geboten, weil die K 46-Brückenkappen während der Sperrpausen bei der Voßhaarbrücken-Sanierung dazu genutzt wurden, um die Kappen an der K 46 zusätzlich zu verankern, wie Thomas Brungert vom Telgter Bauamt berichtete.