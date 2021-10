1,2 Tonnen schwere Fleißarbeit aus Stahl

Zehn Sitzbänke, die in Eigenregie gefertigt wurden, hat der Heimatverein der Stadt übergeben.

Etwa 1,2 Tonnen schwer sind die zehn Sitzbänke, die durch den Heimatverein an die Stadt übergeben wurden. Grüningenieurin Kristine Herkströter bedankte sich für diese ehrenamtliche Arbeit, die durch Karl Berger, Willi Hemann, Berthold Grimmel, Brigitte Kiskers, Karl-Heinz Lampferhoff, Klaus Odendahl, Konrad Runde und Bernhard Tyrell ausgeführt wurde. Die Sitzgelegenheiten sollen in den Emsauen aufgestellt werden. Alle Bänke bekommen auch eine Notfallkennzeichnung. Die Bänke sind eine Eigenentwicklung: Die Entwürfe fertigten Karl Berger und Klaus Odendahl an. Die notwendigen Stahlprofile wurden danach zugeschnitten, geschliffen und verschweißt. Über 180 Arbeitsstunden wurden geleistet. Es erfolgten 900 Stahlzuschnitte, rund 700 Bohrungen und es waren 1450 Schweißnähte notwendig.