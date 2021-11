13 Kilometer lange Wanderung

Die Wanderabteilung des TV Friesen Telgte lädt alle Wanderfreunde am Sonntag (14. November) zu einer Rundwanderung ein. Die Route „Kleine Schirlwanderung – Loburg“ in Ostbevern führt durch die Bauerschaften Schirl und Loburg und ist etwa 13 Kilometer lang. Die Abfahrt mit privaten Pkw nach Ostbevern ist in Fahrgemeinschaften um 9 Uhr am Orkotten am Rewe-Markt. Die Rückkehr ist gegen 14 Uhr vorgesehen. Gäste sind wie gewohnt willkommen.