136 350 Euro für die Stärkung der Innenstadt

Das neue Jahr beginnt mit guten Nachrichten für die Emsstadt: Die NRW-Koalition stärkt mit noch einmal fast 25 Millionen Euro die Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen, teilt der CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Hagemeier mit. Das Land unterstützt mit dem Geld Kommunen dabei, Leerstände zu füllen, gezielter zu verhandeln oder neue Innenstadt-Allianzen zu schmieden. 136 350 Euro aus diesen Fördergeldern fließen in die Innenstadt von Telgte. Die Projektumsetzung kann sofort starten.

„Unsere Innenstädte sind Wirtschafts-, Wohn- und Lebensraum und sollen es bleiben. Die City ist nicht nur Aushängeschild einer Gemeinde, sondern auch ein Ort der Begegnung für die Menschen. Wir müssen die Zentren lebendig halten, denn von einer starken Innenstadt profitieren alle in Telgte“, so Hagemeier. Corona habe vor allem den Einzelhandel in der Stadt stark getroffen und die Konkurrenz mit den großen Onlineanbietern drastisch verschärft. Das Förderprogramm sei deshalb für die Händler, aber auch die Bürger ein echter Lichtblick. Die bereits dritte Programmphase seit 2020 zeige zudem den Bedarf vor Ort.

Mit dem Sofortprogramm werden nunmehr insgesamt über 200 Kommunen mit rund 95 Millionen Euro Landesförderung unterstützt. Mit dem Fördergeld sei die NRW-Koalition den Kommunen eine Stütze in der Pandemie und greife ihnen vor Ort unter die Arme.

Hagemeier ist sicher: Die Telgter Innenstadt habe eine vitale Zukunft vor sich – aber die Entscheider vor Ort bräuchten jetzt die Handlungsfreiheit, um auf Entwicklungen zu reagieren und Neues zu wagen.

In diesem dritten Aufruf wurden die bekannten und bewährten Förderbausteine des im Sommer 2020 initiierten Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen fortgeführt: Die Anmietung von Ladenlokalen, der Zwischenerwerb von leerstehenden Immobilien sowie Expertisen, Beratungen und Moderationsprozesse im Zusammenhang mit der Reaktivierung von Einzelhandelsgroßimmobilien oder der Aufbau eines Zentrenmanagements. Darüber hinaus wurden die Fördertatbestände erweitert. Neu ist beispielsweise die Förderung von Umbaupauschalen bei der Anmietung von Ladenlokalen oder die Schaffung von mehr Innenstadtqualität durch das Aufstellen von Stadtbäumen. Anfang 2022 wird es noch einmal die Möglichkeit geben, weitere Anträge zur Qualität der Innenstädte, insbesondere zur Begrünung, zu stellen.