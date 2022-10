14 Tonnen Laub kommen zusammen

Der goldene Herbst verabschiedet sich. Zumindest am Samstag hatte man bei der Laubannahme auf dem Busparkplatz Planwiese diesen Eindruck: Eine Menge bunt gefärbter Blätter brachten die Telgter mit ihren Fahrrädern und Pkw zu der Annahmestelle. Das Entsorgungszentrum in Ennigerloh hatte zwei Hecklader bereitgestellt. Das Angebot wurde sehr gut angenommen. Nach vierstündiger Annahme zog Gerhard Ottemeier vom Entsorgungszentrum Ennigerloh eine Bilanz: „14 Tonnen Laub haben die Telgter angeliefert, mehr als vor einem Jahr bei der ersten Annahme.“ Der trockene Sommer könne dazu geführt haben, dass jetzt viel mehr Laub unter den Bäumen lag. Die letzte Laubannahme für dieses Jahr findet am Samstag (19. November) von 8 bis 12 Uhr auf dem Busparkplatz Planwiese statt.