15.000 Naturschieferplatten

Die Kirche Ss. Cornelius und Cyprianus in Westbevern erhält ein neues Dach. In diesem Jahr wird der Turm mit Naturschiefer neu eingedeckt, im Jahr 2023 sollen Langhaus und Chor folgen. 15.000 Schieferplatten müssen allein auf dem Turmdach verlegt werden.

Weithin sichtbar ist seit Längerem, dass am Turm von Ss. Cornelius und Cyprianus gewerkelt wird. Sechs Wochen hat es gedauert, bis der Turm eingerüstet war. Wobei die Gerüstbauer an den zuletzt extrem heißen Tagen die Metallstangen kaum anfassen konnten, so heiß waren sie geworden. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit am Dach des 48 Meter – mit Hahn sogar 50 Meter – hohen Kirchturmes, der mit Sauerländer Naturschiefer neu gedeckt wird.