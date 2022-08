150 Jahre und gar nicht leise

„Et wet bekannt maakt“, rief Ausrufer Heinrich Sauerland an einem Septembertag des Jahres 1872 in Telgte aus: „Wir haben jetzt einen Männergesangverein in Telgte, der nennt sich ‚Salingia‘ – übersetzt: Burschenschaften.“ Vor 150 Jahren bildeten Repräsentanten des Mittelstandes und der besseren Kreise der Stadt den ersten Telgter Männerchor. Schon 1891 wurde der Verein in „Männergesangverein Telgte“ umbenannt. 51 Mitglieder zählte die Chorgemeinschaft.

