15000 Besucher im Jahr 2022

Mit 15 000 Besucherinnen und Besuchern schließt das Museum Religio ein erfolgreiches Museumsjahr 2022 ab. Die erste Jahreshälfte sei noch von der Pandemie bestimmt gewesen, insbesondere was den Besuch von Schulklassen angehe. „In der zweiten Jahreshälfte waren die Besuchszahlen fast wie vor der Pandemie“, freut sich Museumsleiterin Dr. Anja Schöne.

Das Highlight des Jahres war die Ausstellung zu muslimischen Lebenswelten in Deutschland. Hier sei es dem Museum gelungen, eine neue Geschichte über die in Deutschland lebenden Musliminnen und Muslime zu erzählen. Die dazugehörige Wanderausstellung ist noch bis Mitte 2023 ausgebucht. Mit dieser Ausstellung habe das Museum sein Profil als überregionales Religionsmuseum vertiefen können. Besonders erfreulich, so Schöne, seien die Besuchszahlen bei der noch laufenden Krippenausstellung. Bis zum Ende der Ausstellung am 22. Januar werden über 10 000 Menschen die Ausstellung besucht haben.