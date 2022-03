1700 neue Arbeitsplätze in zehn Jahren

Knapp 1700 neue Arbeitsplätze sind in den vergangenen zehn Jahren in Telgte entstanden. Das entspricht einem Anstieg um rund 30 Prozent.

Die Zahl der der sozialversicherungspflichtig beschäftigen ist 2021 auf einem neuem Höchststand angekommen.Die Anzahl der Einpendler hat in den vergangenen zehn Jahren mit 33,4 Prozent stärker zugenommen als die der Auspendler mit 16,3 Prozent.Fast ein Viertel der Arbeitnehmer in Telgte und Westbevern ist im verarbeitenden Gewerbe beschäftigt.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: In den vergangenen zehn Jahren hat es in der Emsstadt knapp 1700 neue Arbeitsplätze gegeben, was einem Anstieg um rund 30 Prozent entspricht. Zudem stieg im gleichen Zeitraum auch die Zahl der sogenannten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse, ebenfalls ein gutes Zeichen für Telgte, findet Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer. Er hat die Zahlen dieser lokalen Erfolgsgeschichte zusammengetragen.

„Telgte ist ein beliebter Wohn- und Lebensstandort. Damit verbunden ist eine Zunahme der Einwohnerzahlen in den letzten Jahren. Aber auch die positive Entwicklung des Wirtschaftsstandortes hält weiter an und hat nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2021 zu einem Höchststand der Beschäftigtenzahlen in lokalen Betrieben geführt“, sagt er in diesem Zusammenhang.

Telgte: Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gestiegen

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Unternehmen in Telgte und Westbevern sei von Mitte 2020 auf Mitte 2021 um 446 auf 7248 Arbeitsplätze gestiegen. Das entspricht nach Berechnungen der Verwaltung einer Zunahme um rund 6,3 Prozent.

Im Fünf-Jahres-Vergleich hat die Zahl der Arbeitsplätze um 962 (15,3 Prozent) zugenommen, bezogen auf die vergangenen zehn Jahre sind es 1682 oder rund 30,2 Prozent. „Damit haben wir prozentual eine wesentlich stärkere Zunahme an Arbeitsplätzen in diesem Zeitraum gehabt, als im Durchschnitt des Kreises Warendorf mit 17,4 Prozent“, hat der Wirtschaftsförderer ermittelt.

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Telgte erfreulich

Ein weiteres wichtiges und messbares Kriterium für die wirtschaftliche Entwicklung sei der Anteil der Menschen, die in Telgte leben und einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis nachgehen. Hier war nach Angaben der Kommune ein Höchststand mit über 7983 Personen zu verbuchen, Mitte 2020 waren es 168 weniger. „Auch im Fünf-Jahres-Vergleich konnte eine Zunahme von acht Prozent (581) und gegenüber 2011 von 18,4 Prozent verzeichnet werden, haben die Statistiker errechnet.

„Auch diese Entwicklung ist außerordentlich erfreulich, weil damit die Kaufkraft in Telgte nicht nur stabilisiert, sondern deutlich ausgebaut wurde und der Einzelhandel, die Gastronomie, die Dienstleister und das Handwerk davon partizipieren können“, so Bäumer weiter.

Was die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten betreffe, gehöre Telgte im Vergleich mit den anderen Städten und Gemeinden im Kreis zur Spitzengruppe. „Ein Indiz dafür, dass Telgte gegenüber der Region als Wirtschaftsstandort gewonnen hat, ist auch, dass die Anzahl der Einpendler in den vergangenen zehn Jahren mit 33,4 Prozent stärker zugenommen hat, als die der Auspendler mit 16,3 Prozent“, schreibt er.

„Dies ist letztendlich unter anderem das Resultat einer über viele Jahre anhaltenden hohen Nachfrage nach Gewerbeflächen und einer hohen Investitionsbereitschaft der Betriebe insgesamt. Seit 1999 haben wir jährlich rund 14 000 Quadratmeter Gewerbefläche im Kiebitzpohl verkauft und konnten vielen Unternehmen die Möglichkeit geben, zu expandieren“, so Bäumer.

„Jetzt gilt es, diesen Stand für die Zukunft zu halten und weiterzuentwickeln, und zugleich qualitative Anforderungen an einen behutsamen Umgang mit der Fläche, an Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu formulieren – ein starker Wirtschaftsstandort kann dazu einen starken Beitrag leisten“ ist sich Bürgermeister Wolfgang Pieper perspektivisch sicher.