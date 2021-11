19 Mal die Höchstnote „Vorzüglich“

Die Pflege und Zuwendung über das ganze Jahr ist besonders wichtig. Dass die Züchter mit ihren insgesamt 602 ausgestellten Tieren dieses liebevoll umsetzen, spiegelte sich in der Aufmachung und den Ergebnissen der Bernhard-Broer-Gedächtnis-Vereinsschau des Rassegeflügelzuchtvereins Telgte und Umgebung wider. Diese fand am Wochenende in der Reithalle des RFV Gustav Rau Westbevern statt. Angeschlossen an die Vereinsschau war die Kreisverbandsschau des Kreisverbandes Münster und Umgebung.

Internationale Aufwertung

Durch die Hauptsonderschau der Deutschen Lachs- und Zwerglachshühner sowie die Sonderschau der Brunner-Kröpfer-Gruppe West erhielt die Veranstaltung erstmals in seiner langen Geschichte sogar internationale Aufwertung. Für den ausrichtenden RGZV in seiner 111-jährigen Geschichte natürlich ein besonderes Highlight.

„Sie lieben ihr Hobby als Züchter, stellen die Gesundheit und die Pflege der Tiere oben an, legen Wert auf Gemeinschaft und Treue zum Verein und sind mit Herzblut bei der Sache“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Tatjana Scharfe bei der Eröffnung der Schau. Dass die Veranstaltung von der Aufmachung und Durchführung her als „einmalig“ im weiten Umkreis bezeichnet wurde, brachten auch der bisherige Kreisverbandsvorsitzende Dr. Ralph Korte, Umberto Pericolini (Vorsitzender der Deutschen Lachs- und Zwerghühner) sowie Günter Scheschinski (Vorstandsmitglied der „Brunner Kröpfer“) zum Ausdruck.

Vorsitzender Klaus Haverkamp nahm das Lob gerne entgegen. Er gab es an Ausstellungsleiter Michael Große Schute mit seinem Team, den Sponsoren und allen Helfern weiter.

Ein besonderer Dank galt einmal mehr dem Reit- und Fahrverein Gustav Rau Westbevern, in dessen Reithalle die Veranstaltung genügend Platz fand.

Bewertung der Tiere

Nach der Begrüßung kam es zur Preisverleihung. Neun Preisrichter, die unter anderem aus Thüringen und Süddeutschland angereist waren, hatten am Tag zuvor die Bewertung der Tiere vorgenommen. Sie waren angetan von der Qualität der Schau und der Vielfalt. Sie vergaben insgesamt 19 Mal die Höchstnote „Vorzüglich“.

Alle Tiere der Vereinsschau nahmen auch gleichzeitig an der Kreisverbandsschau teil. Den Pokal der Stadt Telgte übergab die stellvertretende Bürgermeisterin Tatjana Scharfe an den Vereinsvorsitzenden des Ausrichters Klaus Haverkamp (Australorps, Schwarz) mit 574 Punkten. Er und Rainer Feldmeier (zweiter Vorsitzender) nahmen die weiteren Auszeichnungen vor.

Der Pokal der Sparkasse Münsterland Ost ging an Heinz Krumbeck (Antwerpener Bartzwerge, gesperbert, 477 Punkte), der Pokal der Vereinigten Volksbank Münster ging an Michael Große Schute (Wiener Tümmler, schwarz 481 Punkte). Unterstützer Matthias Krake überreichte den Pokal an Iman Haverkamp (Westfälische Totleger, silber, 375 Punkte). Den Pokal des RGZV Telgte und Umgebung für Ziergeflügel gab es für Alexander Baumhöver.

Pokale und Auszeichnungen

Im weiteren Verlauf der Siegerehrung wurden noch weitere Pokale und Auszeichnungen verliehen. Peter Klother erhielt mit der Note „Vorzüglich“ den Wanderpokal für „Japanische Legewachteln“.

Dirk Ruppel verlieh die Preise der Kreisverbandsschau. Die Kammermedaille (Hühner, Groß- und Wasservögel, Senioren) ging an Klaus Haverkamp, die für Zwerghühner (Senioren/Jugend) an die Zuchtgemeinschaft Böggemeier. Den Pokal des Kreisvorstandes erhielt Michael Große Schute, den Bernhard-Boer-Gedächtnispokal bekam Heinz Krumbeck.

Geehrt wurden auch die Kreismeister des Jahres 2021: Klaus Haverkamp, Heinz Krumbeck, Michael Große Schute, Alexander Baumhöver und Iman Haverkamp. Kreismeister im Jahr 2019 waren Heinz Krumbeck, Alexander Baumhöver, Daniel Hoff, Leon Danecker und Michael Große Schute geworden.