19 Tonnen CO2 gespart

Insgesamt 127.392 Kilometer wurden mit den Rad zurück. 19 Tonnen CO2 wurden so vermieden. Die Bilanz der Teilnahme am kreisweiten Wettbewerb „Stadtradeln – Radfahren für das gute Leben“ liest sich ausgezeichnet. Jetzt hat die Stadt Telgte die eifrigsten Teilnehmer ausgezeichnet.

Die Teilnahme der Stadt Telgte beim kreisweiten Wettbewerb „Stadtradeln – Radfahren für das gute Leben“ war ein voller Erfolg. Bei der Prämierung der eifrigsten Teilnehmer zogen Bürgermeister Wolfgang Pieper und die Projektverantwortliche Kristine Herkströter im Foyer des Rathauses eine erfreuliche Bilanz: An 21 aufeinanderfolgenden Tagen zwischen dem 29. Mai und dem 18. Juni legten 515 Teilnehmer insgesamt 127.392 Kilometer mit den Rad zurück. 19 Tonnen CO 2 wurden so vermieden.

Das größte von insgesamt 66 angemeldeten Teams stellte die Freiwillige Feuerwehr Telgte. 37 „Freiwillige“ schlossen sich Team-Captain Corinna Schlecht an. Die Radelnden mussten sich in Teams von mindestens zwei Personen zusammenschließen. Teamlos radeln war nicht erlaubt. Das leistungsstärkste Team stellte die Radsportabteilung des TV Friesen. Gemeinsam mit Team-Captain Sebastian Nieberg kamen die Friesen-Radsportler in den drei Wochen auf 19 356 Kilometer. Die beste Einzelleistung erzielte Rolf Klinghammer, der für die ADFC-Ortsgruppe Telgte-Ostbevern mit Captain Klaus Schafberg gefahren war.

Mit dabei waren auch die Schulen aus der Emsstadt. Die stärkste Leistung auf Klassenebene erreichte der neue vierte Jahrgang der Brüder-Grimm-Grundschule. Auch die Fraktionen im Rat der Stadt Telgte traten in die Pedalen. Die Kommunalpolitiker kamen auf insgesamt 5917 Kilometer.

Diese und die enormen Leistungen aller Teilnehmer wurden von Bürgermeister Wolfgang Pieper ausdrücklich gelobt: „Es war eine schöne Aktion. Danke an alle, die dabei waren.“ Im kommenden Jahr werde diese Aktion wiederholt.

Beim Stadtradeln soll das Fahrrad immer stärker als attraktives Alltagsverkehrsmittel wahrgenommen werden, um so auch Kohlendioxid-Emissionen zu vermeiden. Alle, die mitfuhren, unterstützten dieses Projekt für eine fahrrad- und klimafreundliche Stadt Telgte.

Für die Leistungen gab es eine Urkunde und einen Beitrag oder Gutschein für die Teamkasse. Zusätzlich wurden vier Gewinner per Los ermittelt: Simone Baune, Annika Niebrügge, Anette Schwarze und Raimund Tilbeck freuten sich über einen Gutschein, den sie in einem ortsansässigen Fahrradgeschäft einlösen können.