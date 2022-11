20-Jähriges: Gospelchor gibt sein Geburtstagskonzert

Nachdem das Konzert zum runden Geburtstags des Gospelchors im Juli diesen Jahres abgesagt werden musste, wird es nun nachgeholt. Am Samstag (19. November) startet die Jubiläumsfeier um 15 Uhr in der Clemenskirche. Am 18. Mai 2002 trafen sich rund 20 Personen, um mit dem neuen Organisten in St. Johannes, Andreas Janich, einen Gospelchor zu gründen. Nach 20 Jahren sind noch fast ein Dutzend Sängerinnen und Sänger aus der Anfangszeit dabei. Einige Wechsel hat es bei den Chorleitern gegeben. Nach Andreas Janich, Katrin Beermann und Sebastian Zint leitet seit einigen Jahren Stephan Hinssen den Chor. Gut 60 aktive Sängerinnen und Sänger sind dabei. Fast 200 Lieder haben die Mitglieder des Gospelchores in den vergangenen zwei Jahrzehnten einstudiert. Für ihr Konzert haben die Verantwortlichen eine besondere Auswahl getroffen. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten.