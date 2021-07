21-Jähriger erneut aufgefallen

Zwei Mal innerhalb weniger Tage fiel ein 21-Jähriger der Polizei in Telgte auf.

Am Montagvormittag kam Polizisten ein Autofahrer auf der Mozartstraße entgegen. Da der 21-Jährige bereits am vergangenen Freitag unter Drogeneinfluss ein Auto fuhr, entschlossen sich die Beamten den Telgter ein weiteres Mal zu kontrollieren. Der junge Mann führte während der Überprüfung freiwillig einen Drogenvortest durch. Aufgrund des positiven Ergebnisses ließen die Einsatzkräfte dem 21-Jährigen, wie bereits am Freitag, eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihm die vorläufige Nutzung eines Kraftfahrzeugs.