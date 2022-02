2200 Euro für das Gemeindehaus

Gegenseitige Unterstützung: Die Radsportabteilung des TV Friesen Telgte dankte nun den Verantwortlichen des Raestruper Gemeindehauses für deren tatkräftige Unterstützung beim Radrennen. „Ohne deren Hilfe – die Hälfte der 85 Helfer – wäre das Event nicht möglich gewesen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Radsportler. Nun erfolgte die Spendenübergabe vom TV Friesen Telgte an den Verein Raestruper Gemeindehaus. Dessen Initiatoren dürfen sich über einen Zuschuss in Höhe von 2200 Euro freuen.

Beide Seiten waren von der Veranstaltung begeistert und freuen sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit in diesem Jahr. Die Raestruper werden das Radrennen am 2. Juli wieder tatkräftig unterstützen. „Wir als Orgateam haben die Planung wieder aufgenommen und stecken mitten in der Planung“, so die Radsportler, die das Rennen noch um den einen oder anderen Punkt erweitern wollen.