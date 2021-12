225 Plätzen-Tüten lassen Kasse klingeln

Eifrige Bäckerinnen sorgten dafür, dass 225 Tüten mit selbst gebackenen Plätzchen für den guten Zweck bereit lagen. Die Besucher, die am Sonntag einen Ausflug zur „Wiewelhooker Bank“ unternahmen, verbanden das Mitnehmen einer Tüte mit einer Spende.

225 Tüten gefüllt mit verschiedenen Plätzchen lagen am Sonntag auf dem Tisch in der Schutzhütte der „Wiewelhooker Bank“. Gebacken worden waren sie von zahlreichen Familien für einen guten Zweck. Sie fielen jedem Besucher nicht nur gleich ins Auge, sie luden auch dazu ein, zuzugreifen. „Eine tolle Sache, das gilt allen die sich daran beteiligt haben“, lautete ein dickes Lob eines Spaziergängers.

Wer sich mit den Plätzchen versorgt hatte, der ging auch gleich ein paar Schritte weiter zu einer auf einer Vorrichtung aufgestellten Kasse. Dort einwerfen konnte man die freiwillige Spende. Initiiert hatte diese Plätzchenaktion der Verein „Wiewelhooker Räuber“. Der Erlös ist für bedürftige Familien in Westbevern bestimmt.

Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto – zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Westbevern, aber auch aus den Nachbarorten, hielten am Sonntag an der „Wiewelhooker Bank“ an, um ihren Beitrag für den guten Zweck zu leisten. Die ersten kamen bereits kurz nach 11 Uhr.

„Wir sind guter Dinge, dass es wieder so gut verläuft wie im vergangenen Jahr und erneut eine schöne Unterstützung für die Mitmenschen dabei herauskommt“, meinten Peter Rösmann und Marina Leve vom Vorstand des Vereins. Sie dankten all denen, die für die selbst gebackenen Plätzchen gesorgt hatten. Und sie wiesen darauf hin, dass die Kasse bis zum Fest Heilige Drei Könige vor Ort stehen bliebt und somit weiterhin die Möglichkeit zum Spenden besteht. Der hellerleuchtete Tannenbaum sorgt für ein passendes Ambiente in der weihnachtlichen Zeit.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Verein „Wiewelhooker Räuber“ die Plätzchenaktion durchgeführt. Er hatte damit viel Erfolg und konnte vielen Mitbürgen nach Auskunft der Initiatoren eine Freude bereiten. Im Wiewelhook ist man ohnehin stets darum bemüht, nicht nur nachbarschaftliche Kontakte aufrechtzuerhalten und zu vertiefen, sondern sich auch im sozialen Bereich für die Allgemeinheit zu engagieren.