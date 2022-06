23-jähriger Telgter muss drei Jahre in Haft

Ein vorläufiges Ende fand ein Verfahren gegen einen 23-jährigen Telgter. Er musste sich vor einem Warendorfer Schöffengericht wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einer heute 20-Jährigen in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung, verantworten. Das Gericht sah die Anklagevorwürfe als erwiesen an und verurteilte den Mann zu einer dreijährigen Haftstrafe, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Beiden hatten sich im Sommer 2021 über eine Dating-App kennengelernt, nach einem ersten Treffen kam es zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Dabei sei von ihr geäußert worden, mit „Blümchensex“ wenig anfangen zu können.

Nach einer gewissen Funkstille kontaktierte der Angeklagte die Frau in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli 2021. Er komme von einer Party, habe seine Wohnungsschlüssel vergessen und wolle bei ihr übernachten. Sie willigte ein. Ihren früheren Angaben bei Polizei und vor Gericht zufolge sei es schlicht um die Übernachtung gegangen. Nach kurzer Zeit habe er sie aufgefordert, ihre Hose auszuziehen. Später habe er sie in Brust- und Intimbereich berührt, was sie so nicht gewollt habe. Dennoch sei es anfangs zu einvernehmlichem Sex gekommen, der sich in der Folge zu hartem Geschlechts- und Oralverkehr entwickelte. Die Geschädigte erlitt Würgemale am Hals. Laut polizeilicher Vernehmung beschrieb die Frau den Mann als triebgesteuert und „wie ein Tier“.

Polizei kontaktiert, Spuren gesichert

Nach dem Geschlechtsverkehr rauchten die beiden Beteiligten eine Zigarette, wobei er ihr vorwarf, „nicht gut mitgemacht zu haben“. Danach verließ er ihre Wohnung. Unmittelbar am nächsten Tag vertraute sie sich der Lebensgefährtin ihres Vaters an. Die Polizei wurde kontaktiert, Spuren gesichert.

Der Staatsanwalt verwies auf den schwierigen Umstand, nur zwei unmittelbar beteiligte Tatzeugen zu haben. Zentral sei die Frage der Einvernehmlichkeit. Der Sachverhalt sei dokumentiert. Der Angeklagte habe das Vertrauen der Zeugin ausgenutzt. Entsprechend plädierte er für eine dreijährige Haftstrafe. Dem widersprach der Verteidiger, der auf Freispruch plädierte. Die Würgemale seien uneindeutig. Schon beim ersten Beischlaf Wochen zuvor sei der Angeklagte „dominant“ gewesen, habe sie an den Haaren gezogen. Sein Mandant möge übergriffig gewesen sein und nicht auf „die feine Art“ gehandelt haben, aber das sei nicht strafbar. Sein Mandant habe völlig verwundert auf die Post der Strafverfolgungsbehörden reagiert.

Nach Beratung folgte das Schöffengericht der Anklage. Die wesentliche Frage sei, ob die Zeugin von Beginn an ihr Empfinden zum Ausdruck gebracht habe. „Hier geht es nur darum, ob sie das in der Nacht wollte oder nicht“, befand die Vorsitzende Richterin. „Das war keine Grenzverletzung, hier ist mehr passiert.“ Mit Verweis auf die Schilderung der Zeugin von einer Fast-Bewusstlosigkeit sei von „erheblicher Gewalteinwirkung“ zu sprechen.