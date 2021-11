230 Kugeln sorgen für Weihnachtsflair

Der Heimatverein hat am Donnerstag insgesamt 230 Weihnachtskugeln in der Altstadt aufgehängt und 120 Tannen aufgestellt.

Nachdem die Stadt am Mittwoch den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz aufgestellt hat, ist am Donnerstag der Heimatverein wieder aktiv geworden. 230 Kugeln, die wieder an den Laternen hängen werden, sowie 120 Weihnachtsbäume sorgen für ein entsprechendes Flair in der Altstadt. „Es ist uns ein besonderes Anliegen, gerade in der Coronazeit für weihnachtliche Stimmung zu sorgen“, so Willi Hemann vom Vorstand. Die stattlichen Tannen wurden von einem Telgter Pflanzenhof geliefert.

Die Weihnachtskugeln wurden bereits auf Beschädigungen kontrolliert und kaputte ausgesondert. Die große Tanne auf dem Marktplatz wird ebenfalls wieder mit Kugeln des Heimatvereins geschmückt, die Lichterkette hängt bereits.