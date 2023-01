230 Weihnachtskugeln eingemottet

Der weihnachtliche Schmuck ist am Wochenende aus der Telgter Altstadt verschwunden. Mitglieder des Heimatvereins hatten sich am Samstagmorgen auf den Weg gemacht, um die 230 Kugeln abzunehmen und sie auf dem Dachboden des Blaufärberhauses einzulagern.

Auf Dachboden eingelagert

Schon am Donnerstag waren die Tannenbäume vom Bauhof mit Hilfe des Heimatvereins abtransportiert worden. Am Samstag wurden die 230 Kugeln abgenommen und auf dem Dachboden im Blaufärberhaus eingelagert.

Länger hängen lassen

In den vergangenen Jahren wurde der Weihnachtsschmuck immer kurz nach dem 6. Januar entfernt. Von vielen Bürger war der Wunsch geäußert worden, den Schmuck länger stehen beziehungsweise hängen zu lassen, berichtet Willi Hemann vom Heimatverein. Da der Vandalismus in diesem Jahr erfreulicherweise kaum nennenswert war, habe sich der Vorstand des Heimatvereins dazu entschlossen, die Kugeln und Tannenbäume bis Ende Januar vor Ort zu lassen. „Dies war ein Versuch“, so der Vorstand, „der allgemein gut angekommen ist.“ Auch im nächsten Jahr solle der Schmuck länger hängen bleiben.

Blumenampelaktion im Mai

Die Vorbereitung für die Blumenampelaktion im Mai ist schon in vollem Gange. Wenn das Wetter besser wird, werden 70 neue Ampelarme in der Altstadt montiert. Die alten seien nach etwa zehn Jahren unansehnlich geworden, so Hemann weiter. Auch die Tragkraft sei nicht mehr unbedingt gewährleistet. Die neuen Arme seien vandalismussicherer und sähen auch besser aus. Ein Paar der neuen Aufhängungen wurde bereits an einer Laterne an der Münsterstraße 6 montiert.