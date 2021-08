24 Nachwuchskräfte für die Volksbank

Der Start in ein Berufsfeld ist immer spannend: Das erleben aktuell auch 20 neue Auszubildende der Volksbank Münsterland Nord. Am ersten Tag starteten die „Neuen“ quasi schon durch – neben dem Kennenlernen und einem gemeinsamen Mittagessen nahmen die „Neuen“ bereits an einem Workshop zum wertschätzenden Kundenkontakt teil, welcher der Bank besonders wichtig ist.

Berufsstart für die Auszubildenden: Anfang August haben 20 neue Auszubildende begonnen, den Beruf der Bankkauffrau beziehungsweise des -mannes zu erlernen, einige davon im Wege eines ebenfalls möglichen dualen Studiums. Zusätzlich wurden weitere drei Hochschulabsolventen in das neu geschaffenen Trainee-Programm der Volksbank aufgenommen, so die Bank in einer Pressenotiz. Eine junge Dame begann die Ausbildung zur Immobilienkauffrau. Im Rahmen des Ausbildungs- und Traineeprogramms beschäftigt die Volksbank Münsterland Nord aktuell nahezu 90 Nachwuchskräfte, dabei gewinnt das Traineeprogramm für Hochschulabsolventen zunehmend an Bedeutung.

„Herzlich willkommen bei der Volksbank Münsterland Nord“ hieß es für die neuen Azubis und Trainees an ihrem ersten Tag im Verwaltungsgebäude Telgte sowie im Kompetenzcenter in Rheine. Annika Niebrügge und Maren Berkenheide, Ausbildungsreferentinnen der Bank, begrüßten ihre neuen Schützlinge in zwei Gruppen. Neben dem Kennenlernen und einem gemeinsamen Mittagessen nahmen die „Neuen“ bereits an einem Workshop zum wertschätzenden Kundenkontakt teil, der der Bank besonders wichtig ist. Denn bereits einen Tag später starteten die Azubis dann in den vielen Filialen der drei Marktbereiche Nord, Mitte und Süd der Genossenschaftsbank durch. Dort wurden sie herzlich von den Ausbildungsverantwortlichen, den Paten aus dem zweiten Lehrjahr sowie den Filialteams vor Ort begrüßt. „Es ist sehr wichtig, unseren Auszubildenden und Trainees von Beginn an intensive Einblicke in das vielseitige Kundengeschäft und hier insbesondere die genossenschaftliche Beratung zu gewähren“, so Thomas Jakoby, Personalvorstand der Volksbank Münsterland Nord.

Genossenschaftsbank ist spannendes Unternehmen

Eine Genossenschaftsbank sei darüber hinaus in vielen Bereichen ein sehr spannendes Unternehmen, in dem die Ausbildung über viele Einsatzgebiete weiteren Input zu Themen wie IT und Technik, Datenschutz, Compliance, Innovations- und Qualitätsmanagement oder Controlling vermittelt. Außerdem ist ein ganztägiger Workshop zum Thema „Volksbank Münsterland Nord als Genossenschaft“ sowie ein Teambuilding-Event und ein Kickoff zu sozialen Projekten im September geplant. Denn jedes Jahr engagieren sich die Volksbank-Azubis zusammen mit der gemeinnützigen Initiative „Mitwirken“ für soziale Projekte in der Region. „Die Vermittlung der genossenschaftlichen Werte liegt uns daher sehr am Herzen“, so Jakoby, der den Azubis einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt wünschte.