25 Jahre bei „Raiffeisen Münster Land“

Auf 25 Dienstjahre bei der „Raiffeisen Münster Land“ blickt Mitarbeiterin Ludgera Rehr aus Telgte zurück. Sie begann am 15. Januar 1997 als Kauffrau im Großhandel bei der damaligen „Raiffeisen Telgte-Ostbevern und Umgegend“ und erlebte laut einer Pressemitteilung seither mehrere Fusionen der Genossenschaft mit. „Durch ihren landwirtschaftlichen Hintergrund vereint Ludgera Rehr im Tagesgeschäft ihr Fachwissen mit ihren kaufmännischen Fähigkeiten und ist derzeit in der Warenbuchhaltung aktiv“, heißt es. In den letzten 20 Jahren stand sie darüber hinaus der Geschäftsführung als Qualitätsmanagementbeauftragte (QMB) zur Seite.

Geschäftsführer Reinhard Pröbsting und sein Stellvertreter Martin Walbelder gratulierten der langjährigen Mitarbeiterin zum Jubiläum und dankten ihr für die geleisteten Dienste, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft.