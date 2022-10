25 Kilometer durchs Gelände

Bei idealem Herbstwetter feierten die Reiterfamilien des Reitervereins Telgte und des Reit- und Fahrvereins Alverskirchen-Everswinkel am Samstag ihre erste gemeinsame Fuchsjagd. Bei dieser Premiere gab es gleich vier Fuchsmajore zu bejubeln. Dazu gab es von Jagdhornbläsern die passenden Jagdsignale. Neue Fuchsmajorin des Reitervereins Telgte ist Susanne Kröger-Hugenroth. Sie hatte sich den Fuchsschwanz von Jan Leifeld geschnappt. Der neue Fuchsmajor des RuFV Alverskirchen-Everswinkel heißt Johannes Ahlmann-Heuchtkötter. Bei den Ponys schnappte sich Sofie Leifeld nach rasantem Ritt den Fuchsschwanz. Gäste-Fuchsmajorin wurde Carina Schlieper.

Startschuss fällt im Pappelwald

Begonnen hatte der Tag im Pappelwald. Zum Stelldichein trafen sich dort 35 Reiterinnen und Reiter, darunter zwölf aus Everswinkel. Begleitet von Pferdefreunden in drei Kutschen und einem Planwagen gab Heinz Rolf als Master das Startsignal und führte die Gruppen an. Eine 25 Kilometer lange Geländestrecke durch die Bauerschaften Kiebitzpohl, Verth, Dorbaum und Klatenberge mit 15 leichten Hindernissen sorgte für viel Abwechslung. Immer wieder wurden kleine Pausen eingelegt: Beim Dachdecker Stephan stärkte sich die Reiterschar beim Frühstück, beim Gesellschaftsspielevertreiber Nicolas Rose und anschließend auf dem Reiterhof Korte gab es jeweils einen „Satteltrunk“.

Freispruch vor dem Jagdgericht

Die Mittagspause wurde im „Handorfer Huus“ eingelegt. Dort tagte auch das Jagdgericht mit Andreas Leifeld als Richter, Antonius Hertleif als Verteidiger und Jan-Bernd Heitkemper als Ankläger. „Angeklagt“ war Klaus Bröker, weil er in einem nicht jagdgerechten Anzug erschienen war. Bei ihm fehlten Krawatte und Gürtel. Die Anklage forderte 20 Euro, die Verteidigung Freispruch, weil Klaus Bröker noch kein erfahrener Reiter sei. Der Richter sprach ihn frei.

Nicht amüsieren konnte sich der Ankläger über den „Fehlritt“ von Susanne Kröger-Hugenroth, die über ein frisch eingesätes Feld geritten war. Dafür hatte auch der Verteidiger keine Argumente. So waren sich alle einig: Sie musste zehn Euro in die Vereinskasse zahlen.

Kein Regelverstoß bei den Gästen

Die Everswinkeler und die Gäste hatten sich an alle Regeln gehalten. Nach dem Mittagessen gab es noch einen „Satteltrunk“ bei der Familie Baune. Schließlich traf die Reiterschar froh, gesund und munter im Pappelwald ein, um dort die Fuchsmajore zu ermitteln. Peter Grunert, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Alverskirchen-Everswinkel, hatte den Herbstritt in einer Kutsche begleitet und geriet beim Finale im Pappelwald ins Schwärmen: „Es herrscht hier eine so tolle Atmosphäre, dass dieses Gelände an der Ems der ideale Ort für unseren gemeinsamen Abschluss der Fuchsjagd ist.“ Er dankte dem Reiterverein Telgte, dass sein Verein die Möglichkeit hatte, gemeinsam die diesjährige Fuchsjagd in Telgte durchzuführen. „Wir sind ja inzwischen auch familiär so stark miteinander verbunden, dass eine derartige Kooperation wiederholt werden darf“, sprach er den Wunsch aus, dass eine gemeinsame Fuchsjagd auch im kommenden Jahr in Telgte stattfindet.

Ihre gemeinsamen Erlebnisse und Begegnungen im Tagesverlauf konnten die Reiterfamilien aus Telgte und Everswinkel am Abend beim Reiterball in der Gaststätte Büscher noch lange austauschen.