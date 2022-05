27 Kinder aus Westbevern feiern Erstkommunion

27 Kinder aus den dritten Klassen der St.-Christophorus-Schule in Westbevern hatten am Sonntag ihren großen Tag. In zwei feierlichen Gottesdiensten in der Kirche, die von Propst Dr. Michael Langenfeld gehalten wurden, empfingen sie zum ersten Mal in ihrem Leben die heilige Kommunion. Seit Anfang November waren sie von Katecheten darauf vorbereitet worden. Geleitet hatte die Vorbereitungen Pastoralreferentin Petra-Maria Lemmen. Am Montag feierten die Kommunionkinder dann einen Dankgottesdienst, in dem sie als Andenken an den Tag ihrer Erstkommunion ein gesegnetes Kreuz erhielten. Gesegnet wurden auch ihre anderen mitgebrachten Gegenstände. Beim Dankgottesdienst waren auch Mitschüler der Erstkommunionkinder in der Kirche anwesend.