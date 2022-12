28 Jahre lang Bedürftige unterstützt

Seit dem ersten Benefizkonzert 1994 engagiert sich Marlies Sommer für bedürftige Mitmenschen in Westbevern. Jetzt wurde ihr gedankt.

Das Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ ist eine tolle Sache für den guten Zweck. „Ich danke allen, die dazu beigetragen haben mit Spenden Hilfsbedürftigen in Westbevern zu unterstützen. Ich bedanke mich für das Vertrauen. Danke sage ich allen, die von Beginn an bis heute mit mir die Aufgabe der Verteilung der Spendengelder durchgeführt habe“, sagte Marlies Sommer. 28 Jahre hat Marlies Sommer diese Aufgabe wahrgenommen. „Ich habe das gerne gemacht. Es kam auch viel Dank bei den Besuchen zurück, worüber ich mich sehr gefreut habe.“

„ Wir alle wissen deine Arbeit zu schätzen. “ Friederike von Hagen-Baaken

„Danke“, das kam nicht nur in den Worten und einem Blumenstrauß von Friederike von Hagen-Baaken, Vorsitzende des Westbeverner Krink zurück. Stehende Ovationen gab es bei ihrer Verabschiedung von den Besuchern des Konzertes obendrauf. „Du hast mit viel Engagement und Freude diese Aufgabe ausgeführt. Wir alle wissen deine Arbeit zu schätzen“, hob die Krink-Vorsitzende hervor, die Marlies Sommer während des Konzertes mit der Ehrung überraschte. Es sind nicht nur die Spenden aus dem jährlichen Benefizkonzert, sondern auch Spenden von Vereinen, Privatpersonen und auch anlässlich anderer Ereignisse, die auf das Spendenkonto für Hilfsbedürftige des Westbeverner Krink eingehen, um dann durch die Vertrauenspersonen anonym an die bedürftigen Mitmenschen verteilt werden.

Marlies Sommer hat die Tätigkeit seit dem ersten Benefizkonzert am 19. Dezember 1994 ausgeübt. Viele Jahre tat sie das zusammen mit Anni Gesmann und Marlies Kloidt, in den vergangenen Jahren zusammen mit Nicole Bäumer und Margret Eickholt. An die Stelle von Marlies Sommer rückt nun Melanie Haberecht.