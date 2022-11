29 Kita-Plätze könnten fehlen

18 U3-Plätze und elf Ü3-Plätze könnten im Kita-Jahr 2023/24 in Westbevern fehlen. Das zumindest besagt eine Vorab-Prognose des Kreises, die am Donnerstag den Mitgliedern des Ausschusses für Bildung, Familien, Generationen und Kultur vorgestellt wurde. Und das Schlimme ist, dass die Verwaltung eingestehen musste, dass sich trotz intensiver Bemühungen, wie Schulamtsleiterin Tanja Schnur sagte, kurzfristige Lösungen nicht abzeichnen. Zeitnah sind also keine neuen Plätze zu realisieren. Die Folge: Sollten sich die Prognosen am Ende des in diesem November laufenden Anmeldeverfahrens bestätigen, würden im Sommer 2023 voraussichtlich nicht alle angemeldeten Kinder einen Platz bekommen.

Keine Erzieherinnen zu bekommen

Bei einem Ortstermin in der Kita Sternenzelt in Vadrup gab es eine weitere schlechte Nachricht: Für das Kita-Jahr 2022/23 hatte die AWO als Träger der Kita die Einrichtung mit Hilfe eines Raummoduls um eine siebte Gruppe erweitert, um alle angemeldeten Kinder versorgen zu können. Doch diese Gruppe hat bislang noch keine Kinder aufnehmen können, da trotz großer Anstrengungen keine Fachkräfte zu bekommen waren. So stehen 185 Quadratmeter einfach leer. Alle Kanäle seien genutzt worden, sagte die stellvertretende Kita-Leiterin Sabine Rademacher. Für die zwei Vollzeitstellen gibt es derzeit jedoch keine Bewerberinnen oder Bewerber. Und das ist kein Telgte-spezifisches Problem, denn bundesweit fehlten rund 100 000 Fachkräfte, ist der Vorlage zur Sitzung zu entnehmen.

Nachhaltige Lösung finden

Die Stadt Telgte führt aktuell verschiedenen Gespräche mit Kita-Trägern und Grundstückseigentümern, um eine nachhaltige Lösung zu finden, wie der Betreuungsbedarf in Westbevern in den kommenden Jahren gedeckt werden kann. Allerdings benötigen mögliche Optionen einen längeren Vorlauf, so dass kurzfristig nicht mit zusätzlichen Betreuungsplätzen zu rechnen ist.

Keine Probleme in Telgte

Für die Telgter Kernstadt gibt es 2023/24 wohl keine Probleme. Für die Zeit, wenn das Baugebiet „Telgte-Süd“ bezogen sein wird, wird aber bereits über einen Kita-Neubau nachgedacht.

Kreis fragt früher ab

Um zukünftig noch früher prognostizieren zu können, wie viele Kita-Plätze benötigt werden, ändert der Kreis Warendorf sein Vorgehen. Die Abfrage der Meldedaten, um die mögliche Anzahl der zu betreuenden Kinder zu ermitteln, soll nicht mehr erst am 30. Oktober erfolgen, sondern bereits im April. Ergänzt wird das außerdem um Prognosen zu erwarteten Zuzügen durch städtebauliche Entwicklungen beziehungsweise über die Berücksichtigung neuer Baugebiete.