3000 Euro fürs „Sternenland“

Anne Wimmersberg (l.), Vorstandsmitglied des Vereins „Provinzialer in Westfalen-Lippe helfen“, überreichte Rita Mühlenbeck vom Verein „Sternenland“ (r.) eine Spende in Höhe von 3000 Euro.

Das „Sternenland“ ist seit zehn Jahren ein Zentrum für Trauerbegleitung – für Kinder, Jugendliche und für Erwachsene, die einen geliebten Menschen verloren haben. Vor fast drei Jahren verlegte der 2011 gegründete Verein seinen Sitz von Sendenhorst nach Telgte ins Ärztehaus an der Bahnhofstraße 54. Dort finden trauernde Kinder und Jugendliche einfühlsame verlässliche Begleiterinnen und Begleiter, die sie unterstützen, aus eigenen Kräften neue Perspektiven zu finden.

Als gemeinnütziger und mildtätiger Verein ist „Sternenland“ auf Hilfe und Unterstützung durch Spenden angewiesen. „Nach der Corona-Zwangspause ist es jetzt wieder möglich, auch dank der finanziellen Förderung durch den Verein ,Provinzialer in Westfalen-Lippe helfen’ neue Trauergruppen zu bilden“, zeigt sich die hauptamtliche Mitarbeiterin Rita Mühlenbeck zuversichtlich, dass langsam wieder mehr Normalität einkehrt. Sie freute sich über den Besuch und über die Spende in Höhe von 3000 Euro. Durch diese sei es jetzt möglich, Trauernde zu begleiten, ihnen neue Lebenswege aufzuzeigen, Zuversicht zu vermitteln und für betroffene Familien als Ansprechpartner da zu sein.

Anne Wimmersberg, Vorstandsmitglied des Vereins Provinzialer, erhielt einen tiefen Einblick in die „Sternenland“-Arbeit. Sie konnte sich davon überzeugen, dass das Geld gut angelegt ist. Die Provinzialerin erfuhr, dass beim „Sternenland“ zwei hauptamtliche Sozialpädagoginnen und 15 ehrenamtliche Mitarbeiter tätig sind. „Familien, die durch den Tod betroffen sind, erhalten bei uns zeitnahe und konkrete Hilfe“, so Rita Mühlenbeck. Sie gab einen noch tieferen Einblick in das Aufgabenfeld: „Im persönlichen Gespräch suchen wir gemeinsame Wege durch die Lebens- und Trauersituation. Vor Ort Menschen in Not zu helfen, ist das Anliegen der Provinzialer“, beschreibt Anne Wimmersberg die Initiative von Mitarbeitern der Westfälischen Provinzial Versicherung. Seit der Gründung 2014 habe der Verein über 250 Projekte und Einrichtungen mit einem Gesamtvolumen von 650 000 Euro gefördert.