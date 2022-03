36 Kilometer durchs schöne Münsterland geradelt

Das sonnige Wetter nahmen am Aschermittwoch die Mitglieder der Radgruppe „55 Plus“ zum Anlass, zu einer Tour nach Wolbeck aufzubrechen. Unter der Führung von Pressewart Dieter Rex startete die Gruppe vom Adolph-Kolping-Platz Am Ziel angekommen, traf man sich mit anderen zum traditionellen Fischessen. Einige Teilnehmer kamen nämlich mit dem Auto, so war die Gruppe auf 22 Personen angewachsen.

Nach einer zweistündigen Mittagspause ging es für 16 Radler bei Kaiserwetter durch die Hagenheide weiter durch die Bauerschaft Püning und vorbei an der Schnapsbrennerei Gerbermann. An einem Bildstock in der Nähe von Alverskirchen machte man eine kurze Verschnaufpause. Von hier aus ging es nach Everswinkel. Dort angekommen, gab es eine weitere Stärkung in einem Café. Nun ging es Richtung Telgte durch den Heidbusch und das Besterfeld. Unterwegs waren die Vorboten des Frühlings wie Schneeglöckchen, Krokusse, Osterglocken und Weidenkätzchen zu bewundern.

In Telgte angekommen stellten alle mit Freude fest, dass man 36 Kilometer geschafft hatte.