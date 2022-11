37 Kürbisse verschönert

Schnitzaktion in der Kita

Gleich an mehreren Stellen auf dem Spielgelände des Kindergarten Sternenzelt herrschte am vergangenen Montag rege Betriebsamkeit. Das beliebte jährliche Kürbisschnitzen vom Förderverein Kita Sternenzelt Vadrup stand an. Da wollte natürlich keiner fehlen und seine Ideen verwirklichen.

Für jeweils zwei Euro pro Kürbis konnten die Eltern, Großeltern oder eine andere „Lieblingsperson“ – so die Einladung – des jeweiligen Kindes mit dem Nachwuchs Kürbisse anmalen oder schnitzen. Insgesamt wurden 37 Kürbisse von Marens Blumenfeld herausgegeben und entsprechend bearbeitet. Sie sorgen nun in der Herbstzeit im Kindergarten und vor den Haustüren für eine schöne Dekoration. In der Dunkelheit werden die Werke mit einer Kerze versehen und leuchten schummrig schön.

Im Verlauf der Aktivitäten gab es Kaffee, Wasser und Apfelschorle vom Kindergarten, und der Förderverein hatte den Kindern den Nachmittag noch mit Weingummi und Schoko-Halloween-Lollis versüßt. In die aufgestellte Spendenbox wanderten rund 78 Euro, worüber sich der Förderverein sehr gefreut hat.

„Es war ein schöner und gelungener Nachmittag“, bemerkten die Teilnehmer und dankten dem Förderverein dafür.

Die nächste Aktion der Kita Sternenzelt ist St. Martin am heutigen Freitag. Der Förderverein kümmert sich um die Getränke und um eine kleine Überraschung für die Kinder.