40 Kitze wurden bei Aktion gerettet

Die Versammlung der Landwirte Ostbevern war am Dienstagsbend sehr gut besucht.

Auf den aktuellen Stand, was die Entwicklung ihres Berufsfelds angeht, ließen sich die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung beider landwirtschaftlicher Ortsvereine (Brock und Ostbevern) bringen. Dabei standen die Jahresrückblicke sowie der Vortrag von Paul Verenkotte und Dr. Matthias Quas (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband) im Mittelpunkt.

Die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges, der Klimawandel und nun aktuell der örtliche Ausbruch der Geflügelpest: „Aus diesem Blick heraus wird deutlich“, so Heinz-Hugo Horstmann in seinem Grußwort als stellvertretender Bürgermeister, „dass wir alle derzeit vor großen Herausforderungen stehen.“ Das betreffe die Landwirtschaft im besonderen Maße, denn „sie ist ein ganz elementarer Teil unserer Gesellschaft“, sagte Horstmann.

Es brauche neben guten politischen Rahmenbedingungen „fortschrittlich handelnde, verantwortungsbewusste und unternehmerische Landwirte“ wie die Ostbeverner, die den Erhalt der natürlichen Ressourcen mit modernen Produktionsweisen verbinden.

Bei allen verarbeitenden Lebensmitteln stehe die Landwirtschaft am Anfang der „Wertschöpfungskette“, so Horstmann im Weiteren. Den Landwirten sei zu danken, dass man das Privileg genießen könne, dass die Supermarktregale immer gut gefüllt seien.

Die Vorsitzenden der hiesigen landwirtschaftlichen Ortsvereine Paul Verenkotte (Ostbevern) und Thomas Korthorst (Brock) berichteten von den Aktivitäten des vergangenen Jahres. Die Anlage der Blühstreifen „hat leider aufgrund der Trockenheit nicht so geklappt“, erklärte Verenkotte. Nichtsdestotrotz werde man dieses im nächsten Jahr wieder angehen. Die Zusammenarbeit mit den Jägern klappt gut. „40 Kitze konnten gerettet werden“, berichtete Paul Verenkotte über die Aktion mit den Hegeringen Ostbevern und Telgte, gemeinsam in den frühen Morgenstunden die Jungtiere auf den kurz vor der Ernte stehenden Flächen zu orten und in Sicherheit zu bringen.

Dr. Matthias Quas (l.) wurde von Paul Verenkotte begrüßt. Foto: Anne Reinker

Die Feldbegehungen sind die nächsten Termine im Kalender und finden in Ostbevern am 3. April und in Brock am 13. April 2023 statt.

Bei der Bröcker Gruppierung drehte sich in diesem Jahr alles um den Erntedankumzug, der letztendlich etwa 6000 Besucher in den Ortsteil lockte. Korthorst lobte die Beteiligten: „Es ist erstaunlich, welche Ideen in den Vorbereitungen aufkommen und auch umgesetzt werden.“

Im Anschluss an diese Ausführungen referierten Paul Verenkotte und Dr. Matthias Quas über die aktuellen Themen im Landwirtschaftsverband. Dabei warfen sie unter anderem einen Blick auf die erneuerbaren Energien. Dr. Matthias Quas empfahl nachbarschaftliche Initiativen: „Wir wollen, dass die Mitglieder das selber in der Hand behalten.“ In Ostbevern habe das bereits gut geklappt.

Im Weiteren berichteten die Referenten unter anderem über Pflanzenschutzmaßnahmen und die Initiative Tierwohl.

In Sachen Berufsnachwuchs konnte Quas mitteilen, dass man eine hohe Ausbildungsquote habe, auch von jungen Erwachsenen, die selber nicht aus der Landwirtschaft kommen. „Das ist ein Trend, der in den letzten Jahren zugenommen hat“, sagte der Referent.

Den Eindruck machte es auch bei der Versammlung: etliche Jüngere saßen zwischen den alteingesessenen Landwirten.