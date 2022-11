400 Teilnehmer in 40 Erste-Hilfe-Kursen

400 Erwachsene werden bis zum Jahresende 40 Erste-Hilfe-Kurse des Malteser Hilfsdienstes im Jahresverlauf besucht haben. „Mehr als zehn Teilnehmende pro Kurs sind wegen der Coronaauflagen in diesem Jahr nicht möglich“, erklärte Geschäftsführerin Rita Hüser. Die Ersthelferinnen und Ersthelfer lernen in den Kursen neben Theorie auch praktische Übungen: Für das praxistaugliche Training wird beim MHD-Erste-Hilfe-Kursus schon immer eine Übungspuppe eingesetzt. Diese ermöglicht ein realistisches Reanimationstraining, so dass die an den Kurs Teilnehmenden für den Ernstfall gut vorbereitet sind.

Da das bisherige „Übungsphantom“ in die Jahre gekommen und nicht mehr einsetzbar war, benötigte der Malteser Hilfsdienst dringend Ersatz und suchte einen Partner, der die Finanzierung von 2000 Euro sicherstellte. Mit den Stadtwerken Ostmünsterland fand der MHD-Stadtverband schnell einen Partner, der die finanziellen Voraussetzungen für die Neuanschaffung einer Reanimationspuppe schuf.

Um eine Beatmung und Herzdruckmassage so realistisch wie möglich durchzuführen, wurde ein neue Puppe dringend benötigt. Geschäftsführerin Rita Hüser betonte bei der Spendenüberreichung durch Stadtwerke-Geschäftsführer Winfried Münsterkötter, dass die neue Puppe Anne heißt und in der Ausbildung ab sofort eingesetzt werde, um mit ihr lebensrettende Maßnahmen zu trainieren. „Gerade in den ersten Minuten nach einem Unfall oder Kollaps spielt die Zeit eine entscheidende Rolle. Denn bevor der Rettungsdienst zur Stelle ist, verbessern oft Maßnahmen gut geschulter Ersthelferinnen und -helfer die Gesundungs- und Überlebenschancen des Patienten entscheidend“, so Rita Hüser.

Jeder sollte einen Erste-Hilfe-Kursus buchen

Bei der Vorstellung von Puppe Anne empfahl sie jeder Telgterin und jedem Telgter, einen Erste-Hilfe-Kursus zu besuchen. Denn jeder Mensch könne in eine Situation kommen, in der er auf kompetente Ersthelferinnen oder Ersthelfer angewiesen ist oder selbst Erste Hilfe leisten müsse. Winfried Münsterkötter begründete das Engagement der Stadtwerke für den MHD-Stadtverband: „Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Erste Hilfe ist und wie hilfreich auch die Ausbildung in Erster Hilfe sein kann.“ Das sei auch der Grund, weshalb die Stadtwerke Ostmünsterland die notwendige Neuanschaffung einer Übungspuppe für die ehrenamtlich Tätigen unterstütze.

Neben den Erste-Hilfe-Kursen bilden die Betreuung und Unterstützung älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger sowieso zahlreiche Sanitätsdienste auf Veranstaltungen den Schwerpunkt der Tätigkeit der Malteser.