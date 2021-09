41 375 Gäste besuchen Freibad

Keine Frage: Die vor etwas mehr als einer Woche zu Ende gegangene Schwimmbadsaison war nicht so erfolgreich wie solche in Vor-Corona-Jahren. Aber mit 41 375 Besuchern war das Ergebnis um rund ein Drittel besser als im Vorjahr. Seinerzeit passieren in der Saison 28 903 Schwimmer die Schranken.

Insofern ist Marc-André Spliethoff, Geschäftsführer der städtischen Bäderbetriebe, recht zufrieden mit dem Ergebnis. „Rückblickend lässt sich sagen, dass trotz eingeschränktem Badbetrieb unter Pandemiebedingungen die angebotenen Schwimmzeiten in dieser Saison von den Badegästen sehr gut angenommen worden sind, wobei sich die Maßnahmen und Regelungen des ausgearbeiteten Hygienekonzepts des Vorjahrs erneut bewährt haben.“

Gerade in den letzten Tagen der Saison 2021 hätten viele Besucher deutlich gemacht, wie wichtig ihnen die Schwimmzeiten seien. „Neben dem Sport, der Gesundheit und der tollen Atmosphäre steht für viele Badegäste auch das familiäre Miteinander immer mehr im Vordergrund. Für uns war es rückblickend einfach schön zu sehen, wie vielen Telgtern inzwischen die Bedeutung des Waldschwimmbades bewusst geworden ist und wie regelmäßig viele Stammgäste bei Wind und Wetter den Weg ins Freibad finden“, sagt der Geschäftsführer. Einen Dank richtet er in diesem Zusammenhang auch an die DLRG-Ortsgruppe, die an den Wochenenden die Hauptamtlichen bei den Wachen unterstützt habe.

Der beste Tag war der 17. Juni. Genau 978 Besucher passierten die Schranken und erfrischten sich im Freibad. Gut drei Wochen vorher, es war der 27. Mai, war es so kalt und schmuddelig, dass dieser Tag als schlechtester in die Saisonstatistik eingegangen ist. Gerade einmal 96 Besucher kamen.

Der am schlechtesten besuchte Tag in den vergangenen zehn Jahren war übrigens der 4. Juni 2012. Seinerzeit konnten die Schwimmmeister gerade einmal 45 Besucher begrüßen. Überhaupt war 2012 ein Jahr der Gegensätze, denn am 19. August 2012 strömten seinerzeit 3459 Schwimmer in das Freibad.

Recht zufrieden sind die städtischen Bäderbetriebe auch mit dem Kartenverkauf. 235 Saisonkarten für Erwachsene, 14 für Jugendliche und 222 für Familien wurden in diesem Jahr ausgestellt. Im Vergleich zu den Nicht-Corona-Jahren ist das zwar ein Rückgang um rund 30 Prozent, allerdings immer noch ein achtbares Ergebnis, sind sich die Verantwortlichen sicher.

Deutlich geringer als in anderen Jahren war sowohl 2020 als auch im aktuellen Jahr der Tageskartenverkauf für Jugendliche und Erwachsene. 4852 dieser Billetts für Erwachsene und 3527 für Jugendliche wurden an den Mann oder die Frau gebracht. Das ist nur rund die Hälfte des Durchschnitts der vergangenen zehn Jahre. Das Schwimmbadteam führt das in erster Linie auf die Tatsache zurück, dass es in dieser Saison größtenteils eine Anmeldepflicht gab und damit ein spontaner Besuch etwas schwieriger war.