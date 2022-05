46 Mädchen und Jungen gingen zur Erstkommunion

46 Kinder gingen am Sonntag in der Clemenskirche zur Erstkommunion.

In der Clemenskirche empfingen am Sonntag 46 Drittklässler der Don-Bosco-Schule das Sakrament der ersten heiligen Kommunion. Gehalten wurde der feierliche Gottesdienst von Propst Dr. Michael Langenfeld. Die Leitung der Kommunionvorbereitung lag in den Händen von Pastoralreferentin Petra-Maria Lemmen. Seit Anfang November waren die Kinder von ihren Katechetinnen vorbereitet worden.