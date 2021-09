4782 Wahlbriefe bereits zurück

38,9 Prozent der in Telgte bei der Bundestagswahl wahlberechtigten Bürger haben einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Wer seinen Brief noch nicht zurückgeschickt hat, der muss sich sputen.

5978 der 15 372 Telgter Wahlberechtigten haben einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Das sind 38,9 Prozent. Bis Dienstagabend waren bereits 4782 Wahlbriefe zurück, berichtete Marc-André Spliethoff, im Telgter Rathaus maßgeblich mit der Durchführung der Bundestagswahl am kommenden Sonntag befasst. Bei der Bundestagswahl 2017 waren es insgesamt nur 26 Prozent Briefwähler.

Die Frist für die Teilnahme per Briefwahl endet am Freitag, 24. September, um 18 Uhr. Die Verwaltung empfiehlt wegen der Postlaufzeiten allerdings, den Antrag möglichst persönlich und frühzeitig zu stellen. Das Briefwahlbüro im Rathausfoyer ist am morgigen Freitag von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit können die Unterlagen noch abgeholt werden. Zudem ist das Wählen vor Ort möglich.

Die Stadt weist alle Wähler, die Briefwahl bereits beantragt, aber den rotfarbigen Wahlbrief bisher nicht zur Post gegeben oder direkt in den amtlichen Briefkasten der Stadt Telgte eingeworfen haben, darauf hin, den Wahlbrief baldmöglichst auf den Weg zu bringen. Nur Wahlbriefe, die bis zum Wahltag um 18 Uhr bei der Stadtverwaltung eingehen, können bei der Ermittlung des Ergebnisses auch berücksichtigt werden. Im Zweifelsfall wird daher empfohlen, den Wahlbrief bis Sonntag um 18 Uhr direkt in den städtischen Briefkasten, Baßfeld 4-6, einzuwerfen.

Für die Stimmabgabe in den Wahllokalen wurde ein Hygienekonzept – insbesondere Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden, Einmalkugelschreiber, Desinfektionsmöglichkeiten, Abstandhalten und Trennscheiben – entwickelt, um trotz der epidemischen Lage eine sichere Stimmabgabe zu er-möglichen.

Eine öffentliche Wahlveranstaltung mit Ergebnispräsentation findet wegen der epidemischen Lage nicht statt. Für interessierte Bürger besteht die Möglichkeit, das Telgter Wahlergebnis noch am Wahlabend unter www.telgte.de abzurufen.

Für Fragen stehen Mitarbeiter des Wahlbüros unter

0 25 04/13 257 oder

0 25 04/13 247 bereit.