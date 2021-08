48 500 Euro an Spendengeldernfließen ins Flutgebiet

48 500 Euro sind bei der Spendensammelaktion der „Wiewelhooker Räuber“ zusammengekommen. Das Geld fließt in die Flutgebietes an der Ahr.

Die Flutkatastrophe an der Ahr vor vier Wochen hatte den Verein „Wiewelhooker Räuber“ zu einer spontanen Spendenaktion veranlasst. Mittlerweile sind auf dem Konto der „Räuber“ 48 500 Euro an Spendengeldern eingegangen. „Mit dieser enormen Resonanz hatte niemand von uns gerechnet“, sagen die Verantwortlichen. „Wir sind überaus dankbar für diese großartige Unterstützung und Solidarität und waren überrascht, dass sich so viele uns angeschlossen haben. Allen danken wir sehr für das Vertrauen, das uns von ihnen entgegengebracht wurde.“

Mit der ersten Tranche der Spendengelder hat Pater Raphael, der Verbindungsmann der „Wiewelhooker Räuber“ vor Ort in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist, zusammen mit dem Förderverein des Peter-Joerres-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein konkretes Projekt in Angriff genommen. Er berichtete den Wiewelhookern, dass nicht nur das Schulgebäude im Erdgeschoss total zerstört ist, sondern auch viele Schüler dieser Schule sowie deren Familien massiv von den Folgen des Hochwassers betroffen sind. Ein erstes Ziel bestehe darin, dass der Schulunterricht nach den Sommerferien wieder aufgenommen werden kann. Dies muss wohl per Distanzunterricht ermöglicht werden, denn bis die Stadt Ahrweiler das schwer in Mitleidenschaft gezogene Schulgebäude wieder instandgesetzt hat, wird wohl einige Zeit vergehen. Im Moment wird ermittelt, welcher Bedarf an Schulmaterialien bei welchen Schülern und Familien besteht, damit dann sehr zeitnah, zielgenau und sinnvoll geholfen werden kann.

Die „Wiewelhooker Räuber“ sind sich sicher, dass sie über die Verbindung zu Pater Raphael die wirklich Bedürftigen erreichen. Sie beenden ihre Spendenaktion zum 20. August. Sie danken der Familie von Plettenberg für die schnelle Vermittlung des Kontaktes zu Pater Raphael. Zu ihm soll weiter Kontakt gehalten werden.

Wer noch Spenden möchte, kann dies bis zum Freitag per Überweisung auf das Konto der „Wiewelhooker Räuber“ (IBAN: DE81 4036 1906 3562 7532 15, BIC : GENODEM1IBB) oder direkt auf das Konto des Vereins der Ordensgemeinschaft von Pater Raphael (Legiönäre Christi e.V., Pax Bank Köln, IBAN: DE45 3706 0193 0032 4200 10, BIC: GENODED1PAX) jeweils mit dem Verwendungszweck „Hochwasser Ahrtal“ tun. Soweit Name und Anschrift von Spendern angegeben werden, wird eine Spendenquittung ausgestellt. Die Spende ist steuerlich absetzbar.