50 Verstöße – einige sogar bei Lehrkräften

Unfallprävention wird am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium wird groß geschrieben. Die Dringlichkeit dieses Themas wurde bereits vor der jüngsten Aktion deutlich.

Unfallprävention am GymnasiumUnfallprävention am Gymnasium

Radfahren mit Sicherheit: Noch vor Beginn des eigentlichen Unterrichts wurde Richard Rauer, Polizeihauptkommissar aus Warendorf, und Christiane Conze, Lehrerin am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium, die Dringlichkeit der Verkehrsunfallprävention klar, die jetzt für die Sechstklässler an der Schule stattfand. Denn schon auf dem Weg zur Schule fiel dem Verkehrssicherheitsberater der Polizei ein mangelndes Bewusstsein für das Einhalten der Verkehrsregeln und die Verkehrstüchtigkeit der Fahrräder auf.

Über 50 Verstöße seien aufgefallen und das sogar bei Lehrern, so Rauer. Als typische Verstöße nannte er das Fahren auf dem Gehweg oder der Fahrbahn statt des Fahrradweges, das Fahren ohne Licht und vor allem bei den älteren Schülern das Handy in der Hand. Um die Unfallgefahr im Straßenverkehr zu senken, führte die Polizei des Kreises also eine Veranstaltung zum sicheren Fahren im Straßenverkehr durch.

Alle Schüler der sechsten Klassen trafen sich zuerst in der Turnhalle und besprachen grundlegende Regeln für Fahrradfahrer sowie grundsätzliche Verhaltensweisen zum Schutz der Verkehrsteilnehmer. „Dazu gehört auch, einen Helm zu tragen”, betonte der Polizeihauptkommissar und zeigte einen kurzen Film eines jungen Mädchens, das nach einem Fahrradunfall mit einer schweren Kopfverletzung zum Pflegefall wurde.

„Das Bewusstsein für diese Gefahr geht besonders älteren Schülern verloren und deswegen versuchen wir, in den jüngeren Klassen genau das zu verhindern”, sagte Rauer während der Aktion.

Auch andere Gefahren wie der tote Winkel oder offene Schnürsenkel beim Fahren wurden besprochen, bevor es dann zur Fahrradkontrolle ins Schulgebäude ging. Im Foyer des Gymnasiums überprüfte Rauer die Zweiräder der Schüler und klärte über die Defekte auf.

Um die Fahrräder direkt entsprechend aufrüsten zu können, verwies Christiane Conze auf die wöchentlich stattfindenden kostenlosen Reparaturen im Schulgarten. Obwohl von den 59 kontrollierten Fahrräder nur drei defekt waren, betonte Rauer die Gefahr von falsch eingestellten Handbremsen. Denn funktionierende Bremsen seien eine Art Lebensversicherung im Straßenverkehr. Abschließend bedankte er sich bei der Schulleiterin Mechthild Rövekamp-Zurhove und schloss mit dem Fazit: „Die Veranstaltung ist aufwendig, aber nachhaltig und rettet Leben.“