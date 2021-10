55 Kilometer bei Traumwetter zurückgelegt

Bei strahlendem Herbstwetter führte die letzte Tour der TV-Friesen-Radwanderer in diesem Jahr mit 30 Teilnehmern durch die Emsauen, die Harkampsheide, die Dorseler Heide, die Einener Dorfbauerschaft und Ostmilte nach Sassenberg, wo in den „Ratsstuben“ zu Mittag gegessen wurde. Weiter ging es über den Tatenhauser Weg am Emssee vorbei nach Einen zum Landgasthof Schulze-Osthoff zum Kaffeetrinken, bevor der Heimweg in Angriff genommen wurde. Die von Horst Theuner ausgearbeitete Strecke war 55 Kilometer lang.