550 Kugeln wandern ins Sommerquartier

Mitglieder des Heimatvereins Telgte sammelten am Freitag die Weihnachtskugeln in der Altstadt ein.

Ein Großeinsatz stand am Freitagnachmittag für die Mitglieder des Telgter Heimatvereins an. Sie mussten 550 Weihnachtskugeln von den Laternen abnehmen und ins Sommerquartier bringen. Zudem wurden 115 Tannenbäume losgebunden. Diese holt am Samstag die Jugendfeuerwehr bei ihrer großen Sammelaktion ab. Dafür wird sie von den Heimatfreunden mit einer Spende entlohnt. Wilhelm Hemann, Kassierer des Heimatvereins, bedauert, dass in der nun zu Ende gehenden Weihnachtszeit wieder mehrere Aufhängungen mutwillig verbogen worden sind. Außerdem wurden mehr als zehn Kugeln gestohlen oder zerstört.