57,3 Prozent pendeln nach Münster

Fast zwei Drittel der in Telgte und Westbevern wohnenden Erwerbstätigen pendeln in eine andere Stadt oder Gemeinde aus.

Münster ist das Pendlerziel Nummer eins. Viele der in der Nachbarstadt Erwerbstätigen nutzen die Eurobahn.

64,6 Prozent der in Telgte und Westbevern wohnenden Erwerbstätigen arbeiten in einem anderen Ort. 6825 Bürger pendeln täglich aus. Diese Zahlen weist die Pendlerstatistik des Statistischen Landesamtes in Düsseldorf aus, das die Daten für das Jahr 2021 veröffentlichte.

Insgesamt lebten zum Erhebungszeitpunkt, am 30. Juni 2021, 19 905 Menschen in Telgte. 3732 pendelten innerhalb der Stadt zu ihrem Arbeitsplatz, 6825 machten sich auf den Weg zu ihrem Job in einer anderen Kommune. Im Gegenzug pendelten aber 5863 Arbeitnehmer nach Telgte ein.

Mit einer Auspendlerquote von 64,6 Prozent liegt Telgte landesweit auf Rang 239 der 396 Städte und Gemeinden und kreisweit auf Rang acht. Im Kreis Warendorf rangiert Drensteinfurt mit einer Auspendlerquote von 78,1 auf Rang eins, gefolgt von Beelen mit 72,6 Prozent und Everswinkel mit 71,3.

Die meisten, nämlich 3913 oder 57,3 Prozent, der Telgter Auspendler machten sich auf den Weg nach Münster. Davon sind 2060 weiblich und 1853 männlich. 1566 Menschen (26,7 Prozent) pendelten aus Münster nach Telgte ein – 858 Männer und 708 Frauen.

Bei den nach Telgte Einpendelnden kommen die zweitmeisten Arbeitnehmer aus Warendorf (14,4 Prozent). Auf den nächsten Plätzen folgen Ostbevern (11,5 Prozent), Everswinkel (4,9 Prozent) und Greven (2,8 Prozent).

Bei den Auspendlern rangiert ebenfalls Warendorf mit 7,2 Prozent auf dem Silberrang. Es folgen Ostbevern (4,4 Prozent), Greven (2,7 Prozent) und Everswinkel (2,6 Prozent).

Das Statistische Landesamt teilte ferner mit, dass Köln (346 086 Personen), Düsseldorf (319 747) und Essen (157 637) zu den zehn Städten mit den höchsten Einpendelzahlen Deutschlands zählen. Deutschlandweit pendelten im vergangenen Jahr 23,8 Millionen über die Grenzen ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit. „In Nordrhein-Westfalen konzentrierte sich die Pendlermobilität auf zwei Hauptverkehrsachsen: Dabei handelt es sich um die Nord-Süd-Achse von Bonn bis Duisburg und die West-Ost-Achse von Mönchengladbach über das Ruhrgebiet bis nach Dortmund und Bielefeld. Allein zwischen Köln und Bonn pendelten 30 646 Personen, davon 16 026 von Köln nach Bonn und 14 620 in die Gegenrichtung“, schildern die Statistiker.

In 90 der 396 Städte und Gemeinden des Landes war die Zahl der einpendelnden Personen höher als die der auspendelnden. Die höchsten Einpendelquoten hatten die Städte Holzwickede (83,7 Prozent) und Tecklenburg (79,5 Prozent), die niedrigsten Schmallenberg (32,4 Prozent) und Gronau (33,8 Prozent).

Die höchsten Auspendelquoten gab es landesweit in Rheurdt (85,5 Prozent) und Inden (85,2 Prozent), die niedrigsten in der Telgter Nachbarstadt Münster (26,8 Prozent) und in Köln (29,9 Prozent).