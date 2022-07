58 Kinder und 17 Betreuer auf Tour

58 Kinder und 17 Betreuer starteten am Samstagmorgen von Westbevern-Dorf aus ins Ferienlager Westbevern, das bis zum 6. August in Ostwig im Sauerland stattfindet.

Voller Vorfreude blicken Miriam Brune und Nina Demmer, die zum ersten Mal am Ferienlager Westbevern (FLW) teilnehmen, aber auch Mona Brune, für die es bereits das vierte Mal ist, auf die kommenden zwei Wochen, in denen sie ihre Ferienfreizeit in Ostwig im Sauerland verbringen wollen. Alle drei gaben sich locker vor der Abfahrt am Samstagmorgen von Westbevern aus in das rund 125 Kilometer entfernte Ostwig.

Insgesamt 58 Jungen und Mädchen dürfen sich auf viel Abwechslung im Ferienlager freuen. 17 Betreuerinnen und Betreuer kümmern sich um die jungen Teilnehmer im Alter von acht bis 14 Jahren. Fünf Kochmuttis sorgen täglich mit frischen Zutaten für eine nahrhafte Mahlzeit. Untergebracht sind die Teilnehmer in der Schützenhalle. In und rund um das Gebäude sowie im Ort bieten sich nach Angaben der Organisatoren viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Ostwig war bereit im Jahre 2017 Ziel des Ferienlagers.

„Es macht Spaß, dabei zu sein. Der Ausflug zum Fort Fun ist für mich eines der vielen Highlights“, erzählt Mona Brune. Zum abwechslungsreichen Programm, das der Betreuerstab zusammengestellt hat, gehört auch eine Fahrt zum Spaßbad in Medebach. Die ehrenamtlichen Betreuer sorgen für Spiel und Spaß. Die meisten von ihnen kennen die Umgebung in Ostwig.

Ein Vorkommando war bereits in Ostwig tätig, um den Aufbau zu übernehmen und vor Ort erste Vorbereitungen zu treffen. Bis zum 6. August verweilen die Jungen und Mädchen im Sauerland.

Der Spaß und die spielerische Arbeit mit den Kindern steht für die Betreuer und Betreuerinnen im Vordergrund. Toll sei jedes Mal die große Gemeinschaft, die während der Ferienzeit herrsche, sind sich die Betreuer einig. „Mit den Kindern die Zeit verbringen, schöne Tage erleben. Das motiviert immer wieder aufs Neue, dabei zu sein“, so Sabine Ludger die bereits zum siebten Mal als Betreuerin dabei ist. „Das ist immer eine tolle Gruppe. Es ist eine Freude mit den Kindern die Ferienfreizeit zu verbringen“, unterstreicht Niels-Peter Wiesmann, der zum fünften Mal dem großen Betreuerstab des Ferienlagers Westbevern angehört. Nils Kamsties und Anja Rottwinkel haben die Lagerleitung bei der diesjährigen Ferienfreizeitmaßname übernommen.

Seit 1996 findet Jahr für Jahr in den Sommerferien eine Ferienfreizeitmaßnahme des Ferienlagers an verschiedenen Orten im Sauerland statt. Die Corona-Pandemie hat die Fahrten in den vergangenen beiden Jahre allerdings verhindert. Deshalb freuen sich alle nun umso mehr auf die vor ihnen liegende Zeit.

Organisiert und durchgeführt wird das Ferienlager von der Bever-CAJ.