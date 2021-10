Auch wenn die traditionelle Vereinsschau des Rassegeflügelzuchtvereins Telgte und Umgebung in der Coronazeit besonderen Auflagen unterliegt – die 3G-Regel wird angewendet –, freuen sich die Züchter auf das Event. Das wurde auf der Ausstellungsversammlung deutlich, die am Freitagabend im Hotel-Restaurant Alte Post in Ostbevern stattfand. Die Veranstaltung findet am 6. und 7. November in der Reithalle des RFV „Gustav Rau“ Westbevern im Sickerhook statt.

600 bis 700 Tiere werden erwartet. Die rege Betriebsamkeit im Kreis der Mitglieder des RGZV, die bereits bei der Zusammenkunft deutlich wurde, wird sich in den kommenden Tagen noch erhöhen, denn es gibt wahrlich viel zu tun. Angeschlossen an die Vereinsschau sind die Kreisverbandsschau des Kreisverbandes Münster und Umgebung sowie die Hauptsonderschau der Deutschen Lachs- und Zwerglachshühner und die Sonderschau der Brünner Kröpfer Gruppe West. Das bedeutet, dass sich der Ausrichter auf Besuch von Züchtern, Tierfreunden und Besuchern aus ganz Deutschland einstellen muss.

„So eine umfangreiche Veranstaltung hatten wir schon mal vor einem knappen Jahrzehnt. Somit wissen wir schon, was aus uns bei Vorbereitung und Durchführung zukommt, stellen uns aber auch gerne der Herausforderung“, sagt Ausstellungsleiter Michael Große- Schute der zusammen mit dem Team die Vorbereitungen trifft. „Er ist sich sicher, das alle im RGZV mit anpacken, die Planungen bis zum letzten Handschlag in die Tat umsetzen und die Ausstellungsfläche in der Reithalle wieder in eine „gute Stube“ für Züchter, Besucher und Preisrichter verwandeln.

Neben den ausgestellten Tieren wie Enten, großen Hühnern, Zwerghühnern, Wachteln und Tauben können die Besucher auch den Stand für Vogelschutz und Naturkunde in Augenschein nehmen. Die Schaubrutmaschine dürfte ebenfalls besondere Aufmerksamkeit erzeugen. Stärken können sich die Besucher in der Cafeteria. Getränke stehen ebenfalls bereit.

Die Vereinsschau des RGZV Telgte und Umgebung und die Kreisverbandsschau des Kreisverbandes Münster und Umgebung finden als eine Schau statt, das heißt alle Tiere, die zur Vereinsschau angemeldet sind, nehmen automatisch auch an der Kreisverbandsschau teil. Die Ergebnisse werden werden dann im Rahmen einer Siegerehrung bekanntgegeben.

Die Schau ist am Samstag (6. November) von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag (7. November) von 9 bis 17 Uhr geöffnet.