700 Meter über dem Arbeitsplatz

Das Personal an Kliniken und Krankenhäusern hat während der Corona-Pandemie unglaublich viel geleistet. Dafür bedankten sich die Piloten der am Telgter Berdel-Flugplatz ansässigen Vereine mit Rundflügen.

Die Corona-Pandemie hat den Menschen in den letzten anderthalb Jahren viel abverlangt. Viele Berufsgruppen waren übermäßig belastet. Dazu zählt sicherlich auch das Personal an den Krankenhäusern. Um deren Einsatz wertzuschätzen, haben die am Berdel-Flugplatz aktiven Piloten am Samstag und Sonntag eine Danke-Aktion vor allem für die Mitarbeiter der münsterschen Intensivstationen durchgeführt. Eingeladen wurde zu Motor-, Ultraleicht- und Segelflügen. Insgesamt 150 Personen nutzten die gemeinsamen Angebote von Segelfluggruppe Telgte, Motorflug Münster, Luftsportverein Münster, Fallschirmsportclub Münster und der Firma FunFlight.

Wer am vergangenen Wochenende nicht konnte, der kann den Termin nach Absprache auch nachholen. Zusätzlich zu den Flügen verloste die Fallschirmsprunggruppe zwei Tandemsprünge. Die am Flugplatz ansässige Firma FunFlight steuerte B737-Simulatorflüge bei.

„Die Segelfluggäste fliegen mit einem zweisitzigen Segelflugzeug und werden mit einer Schleppmaschine in die Luft geschleppt, bevor das Segelflugzeug dann in der Thermik lautlos seine Kreise ziehen kann. Ein faszinierender Luftsport, den wir sehr gerne mit dem Intensivpersonal teilen möchten und einfach Danke sagen möchten“, erklärte Heinz Schlattmann, zweiter Vorsitzender des Luftsportvereins Münster.

„Das war schon etwas ganz Besonderes. So ein Dankeschön gab es noch nicht“, freute sich Andrea Wiesmann vom Pflegepersonal des Clemenshospitals in Münster, das sie dabei ihrem Flug von oben aus 2100 Fuß (rund 700 Metern) Höhe einmal aus ganz anderer Perspektive sehen konnte.

„Wir möchten mit dieser Aktion dem Intensivpersonal in Münster ein Dankeschön sagen und freuen uns über so viele strahlende Gesichter in den Cockpits“, resümierte Carsten Börger, Fluglehrer im Verein Motorflug Münster und gemeinsam mit Norbert Piontek Ideengeber für diese Aktion.

„Wir haben die Idee gleich aufgegriffen, haben uns in den Vorständen aller Vereine besprochen, und jeder war sofort dabei und von der Aktion angetan“, berichtete Jan Lünemann, erster Vorsitzender von Motorflug Münster.