7500 Euro an die „Königskinder“ übergeben

Da war die Freude groß bei den Königskindern in Münster: Die „Kleinen Helden Telgte“ übergaben nun eine Spende in Höhe von 7500 Euro. Das Geld stammt aus einem Fußballturnier, dass nah zweijähriger Pause nun wieder durchgeführt werden konnte.

Sie haben es wieder getan – und zwar das, was sie laut eigener Aussage am besten können: Die „Kleinen Helden“ richteten 2022 wieder ein Jugendfußballturnier aus. Nach pandemiebedingter zweijähriger Pause haben wieder weit über 100 Mannschaften an dem über Telgte hinaus bekannten Turnier teilgenommen und für einen guten Zweck alles gegeben.

Ein großer Teil des Erlöses wurde Anfang dieses Monats in der alten Kaplanei von St. Mauritz durch eine fünfköpfigen Delegation der „Kleinen Helden“ an die „Königskinder“ übergeben. Dort nahm Stella Borgmeier stellvertretend für die „Königskinder Münster“ die Spende entgegen. Dabei informierte sie über die Aufgaben und Organisation der Einrichtung, sie eine ambulante Hospizpflege für Kinder und Jugendliche ist. Neben einer Riesenschokolade und einem Blumenstrauß freute sie sich laut einer Mitteilung der „Kleinen Helden“ vor allem über den Scheck in Höhe von 7500 Euro.

Es gab in diesem Jahr weitere Spenden der „Kleinen Helden“: So gingen 500 Euro an das Jugendrotkreuz Telgte als Dank für dessen tolle Unterstützung während des Turniers. Aus einer T-Shirt-Aktion stammt ein Betrag in Höhe von 356 Euro für die Ukrainehilfe der Malteser.

Zu einem großen Teil kam diese hohe Spendensumme durch die beliebte Tombola zustande, die hauptsächlich aus den Sachspenden der Telgter Kaufmannschaft gefüllt wurde. Nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Die Planungen laufen für die nächste Auflage. Die Spiele sollen vom 8. bis 11. Juni ausgetragen werden.