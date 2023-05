84-Jährige fällt auf Schockanrufer herein

Eine 84-jährige Telgterin ist am Mittwoch Opfer von Betrügern geworden. Die Rentnerin bekam gegen 14 Uhr einen Anruf eines bislang unbekannten Täters. Dieser Anruf war ein sogenannter Schockanruf, in denen die Täter ihren Opfern suggerieren, dass Familienmitglieder in schwere Unfälle verwickelt seien, heißt es im Bericht der Polizei.

Die unbekannten Anrufer gingen so perfide vor, dass die Rentnerin ihnen glaubte und hochwertigen Schmuck zusammensuchte. Diesen übergab sie am frühen Abend vor der Postbank an der Südbrede in Ahlen an einen Mann. Sie war zu diesem Zeitpunkt weiter in dem Glauben, einem Familienmitglied damit zu helfen. Erst später ging ihr auf, dass sie auf Betrüger hereingefallen war.

Nicht-europäisches Erscheinungsbild

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er sprach gebrochen Deutsch und hatte ein nicht-europäisches Erscheinungsbild.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die Übergabe am Mittwoch beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können. Wer Beobachtungen gemacht hat, sollte sich bei der Polizei in Ahlen unter 0 23 82/96 50 oder per E-Mail unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de melden.

Verhaltenstipps bei Schockanrufen

Die Polizei gibt einige Ratschläge, wie bei Betroffene bei derartigen Schockanrufen reagieren sollten: Zunächst einmal sollten andere Familienmitglieder darüber in Kenntnis gesetzt werden. Niemals sollten Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben werden. Die Angerufenen sollten das Gespräch sofort beenden, wenn sie nach Geld oder Wertgegenständen gefragt werden. Die Alarmglocken sollten ebenfalls schrillen, wenn die 110 mit einer Vorwahl oder ohne im Display erscheint und/oder wenn der unbekannte Anrufer zur Verschwiegenheit auffordert. Außerdem sollte umgehend Strafanzeige erstattet werden.