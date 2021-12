84-Jähriger fährt mit seinem BMW in den Graben

Ein 84-jähriger Senior aus dem Kreis Steinfurt ist am Montagmorgen gegen 9.20 Uhr mit seinem BMW X3 auf der Landesstraße 588 in der Vadruper Bauerschaft Schultenhook in den Graben geraten. Nach Angaben der Polizei vor Ort hatte der Mann zunächst wegen gesundheitlicher Probleme auf der Straße angehalten. Andere Verkehrsteilnehmer hatten ihn angesprochen, dann war der 84-Jährige aber wohl von der Bremse abgerutscht, und der BMW war von der Fahrbahn abgekommen und erst im Graben zum Stehen gekommen. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.