8400 Kilometer in 35 Jahren gewandert

Einen ausführlichen Rückblick auf die vergangenen Jahre gab es jetzt beim Jahresausklang der Wanderabteilung des TV Friesen Telgte. Dabei blickte man auch in die Historie.

Trotz widriger Witterungsbedingungen machten sich nun einige Mitglieder der Wanderabteilung des TV Friesen auf zu ihrem Jahresausklang. Ziel der zweistündigen Wanderung durch Wöste und Kiebitzpohl mit einer Glühwein-Pause war das Café am Markt, in dem es für die Wanderer Kaffee und Kuchen gab.

Alfons Leifhelm hielt dort einen Rückblick auf die vergangenen zwei Wanderjahre. Grund für den ausführlichen Rückblick war laut einer Pressemitteilung des TV Friesen Telgte die Tatsache, dass wegen der Corona-Pandemie seit November 2020 bis Mai 2021 kein Treffen stattfinden durfte.

Von Juli bis Oktober 2020 aber konnten Wanderungen mit der AHA-Regelung (AHA: Abstand, Hygiene, Alltag mit Maske) unternommen werden. Diese führten nach Burgsteinfurt zum Bagno, zum Heiligen Meer im Teuto, durch die Hohe Mark bei Haltern und auf den Erz-Steig um den Hüggel bei Hasbergen.

35. Wanderjahr im TV Friesen

Mit der Wanderung im Juni 2021 begann das 35. Wanderjahr im TV Friesen. Die folgenden Wanderungen führten unter anderem in die Baumberge, nach Bad Lippspringe und in den Teutoburger Wald.

Zum Schluss seiner Ausführungen stellte Alfons Leifhelm noch fest, dass in den 35 Jahren mit ganz wenigen Ausnahmen in jedem Monat eine Wanderung durchgeführt worden war. Außerdem fanden von 1987 bis 2017 jährlich eine Mehrtageswanderung statt, wobei zehn Bundesländer – davon fünf im Osten – erkundet wurden. In den 35 Jahren kamen etwa 8400 Kilometer zusammen. Von den Wanderern der ersten Stunde sind heute noch vier Personen aktiv dabei.

Nach der Rückschau stellte der Abteilungsleiter Theo Wübben die geplanten Aktivitäten für 2022 vor. Mit vollem Optimismus hatte das Vorbereitungsteam auch für das kommende Jahr ein interessantes Wanderprogramm erstellt. Es sind wieder Touren durchs Münsterland und in den Teutoburger Wald geplant. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass Gäste immer willkommen sind. Ausdrucke des Programms mit Detailangaben liegen in der Geschäftsstelle des TV Friesen in der Münsterstraße zur Mitnahme bereit.