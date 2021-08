8750 Euro sindnoch verfügbar

Es kann so viele Dinge, die den Alltag extrem erleichtern – das Lastenfahrrad. Obendrein schont jeder Weg mit einem Lastenfahrrad die Umwelt. Zwei Beispiele aus Telgte zeigen, wie gut sich der Alltag mit einem Lastenfahrrad umsetzen lässt und vor allem, wie diese Räder auch durch die Stadt gefördert werden. Es können noch Förderanträge gestellt werden.

Präsentierten vor dem Rathaus ihre neuen Elektro-Lastenräder (v.l.): Carolin Westhues mit ihren Kindern Jule und Joos sowie Thomas Böhmer mit seinem Hund vorne in der Box. Christian Korte, Fachbereichsleiter bei der Stadt für „Planen, Bauen und Umwelt“ und der städtische Projektverantwortliche, Auszubildender Luis Kersting, freuten sich über den Besuch.

Carolin Westhues fährt seit einigen Wochen mit einem dreirädrigen Lastenfahrrad durch die Stadt. Die Mutter von vier Kindern hat sich dieses elektrisch betriebene Lastenrad erst vor Kurzem für 3099 Euro angeschafft. Mit 750 Euro hat die Stadt ihr Elektro-Lastenrad gefördert. Das ist die Höchstfördergrenze. Die Förderquote beträgt 30 Prozent vom Anschaffungspreis inklusive Mehrwertsteuer. Carolin Westhues hat somit nur 2349 Euro für ihr Elektro-Lastenrad bezahlt.

Ihre ersten Erfahrungen hat sie auch bereits gemacht. Bei einem Treffen mit den Verantwortlichen der Stadt vor dem Rathaus bezeichnete sie ihre Anschaffung mit vielen Vorteilen als Gewinn. „Ich nutze dieses Fahrrad täglich, um meine Kinder zum Kindergarten zu bringen und sie wieder abzuholen. Die Kinder sitzen vorne in einer Box mit allem Komfort“, zeigt sie sich begeistert. So kommt sie schnell, bequem und sicher von einem Teil der Stadt in den anderen. Um mit ihren vier Kindern zu den Kindergärten zu gelangen, legt sie täglich einige Kilometer zurück. Radelnd spart sie Zeit, schont die Umwelt und ist außerdem sportlich. Auch für kleine Ausflüge und für den Einkauf hat sie ihr Fahrrad bereits eingesetzt.

Auch Thomas Böhmer gehört inzwischen zu den Menschen, die vom Lastenfahrrad überzeugt sind. Zum Rathaus hatte er sein zweirädriges Lastenrad mit einem Frontträger mitgebracht. Darauf angeschnallt ein Hundekorb. Das Rad kann er auch für Botenfahrten und Kleintransporte innerhalb der Stadt sehr gut einsetzen.

55 Prozent der Fördergelder ausgegeben

Als Zwischenbilanz berichtet Christian Korte, dass bereits rund 55 Prozent der Fördergelder ausgegeben sind. 21 Telgter haben inzwischen einen Förderantrag bei der Stadt eingereicht: 16 für E-Lastenräder und fünf für Anhänger. Für Anhänger gibt es einen Zuschuss von 100 Euro. „Seit Beginn der Förderung am 1. Juni wurden 11 250 Euro ausgezahlt,“ will Christian Korte, Fachbereichsleiter bei der Stadt für „Planen, Bauen und Umwelt“ deutlich machen, dass für E-Lastenräder noch 8750 Euro bereitstehen. Der Kaufpreis der Fördergegenstände liege, so der städtische Projektverantwortliche Luis Kersting, zwischen 370 und 8300 Euro. Muskelbetriebene Lastenräder werden mit maximal 500 Euro gefördert.

Zur Unterstützung einkommensschwächerer Antragsteller wird die jeweilige Höchstgrenze um 30 Prozent angehoben. Bedeutet: Ein E-Lastenrad erhält eine maximale Förderung von 975 Euro. Auf der Internetseite der Stadt Telgte – www.telgte.de – sind weitere Einzelheiten zu erfahren. Christian Korte möchte weitere Telgter Familien für die Anschaffung eines e-Lastenrades gewinnen: „Es können noch Förderanträge gestellt werden.“

Der Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität hatte am 15. April beschlossen, insgesamt 20 000 Euro für diese Maßnahme zur Verfügung zu stellen. Antragsberechtigt sind Privatpersonen (auch in Käufergemeinschaften) mit Hauptwohnsitz in Telgte.