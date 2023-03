Gewalttat in Telgte: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Am Wochenende gab es in Telgte kein Gesprächsthema, das mehr im Fokus stand als die Gewalttat, bei der eine 93-Jährige ums Leben kam. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar.

Die Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Gewaltverbrechen am Achtermannweg laufen weiter auf Hochtouren.

Die Ermittlungen in Zusammenhang mit der Gewalttat am Achtermannweg, bei der eine 93-jährige Telgterin Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, laufen nach Angaben der Polizei weiter auf Hochtouren. Wie bereits berichtet, hatte die Polizei am Donnerstag vor Ort Spuren gesichert und Zeugen befragt, das alles werde nun ausgewertet. Ein Ergebnis gebe es noch nicht.

Die Betroffenheit in Telgte ist groß. Es gab am Wochenende kein anderes Gesprächsthema, das so intensiv im Fokus stand. „Ich hätte nie gedacht, dass es so etwas Schreckliches bei uns geben könnte“, war immer wieder zu hören.

Zeugen gesucht

Die Ermittlungsbehörden sind weiter auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und Verdächtigen geben können. Hinweise nimmt die Polizei, 02 51/27 50, entgegen.