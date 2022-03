96 Betten in der Turnhalle

Die Zweifachturnhalle am Schulzentrum wird mit Hochdruck zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut. 96 Betten sind geplant. Am 11. April sollen die ersten aus der Ukraine Geflüchteten einziehen können.

57 Flüchtlinge aus der Ukraine sind bis zum Dienstag in Telgte angekommen. Alle seien bislang privat unterkommen, berichtet Alfons Huesmann vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt. Und das solle auch so bleiben. Zu erwarten ist aber, dass schon bald weitere Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in die Emsstadt kommen werden.