Abgrillen als Dank für das Engagement

Das „Abgrillen zum Saisonende“ hat seinen festen Platz in der Krinkrentner-Gemeinschaft. Die Veranstaltung, die jetzt an der Krinkhütte „Zur Fledermaus“ stattfand, war auch ein kleiner Dank für das ehrenamtliche Engagement, das die Mitglieder in verschiedenen Bereichen im Laufe eines Jahres leisten.

Die Stärkung, die die „Grillmeister“ Thomas und August Muhmann zubereiteten, kam da natürlich gelegen. Verschiedene Salate gab es obendrein.

Erich Göttker begrüßte die versammelten Krinkrentner in Vertretung des im Urlaub weilenden Abteilungsleiters Gunther Thieme. Bei kühlen Getränken und dem willkommenen Imbiss wurde eifrig geklönt, man ließ auch die gute alte Zeit Revue passieren. Bei bester Stimmung vergingen die zwei Stunden der Zusammenkunft wie im Flug.

Das nächste monatliche Treffen mit gemütlichem Beisammensein beginnt am 4. Oktober (Dienstag) um 16.30 Uhr an der Krinkhütte. Am 8. November (Dienstag) findet das Monatstreffen um 16.30 Uhr im Pfarrheim statt. Während dieses Nachmittags informiert die Polizei über das Thema „Kriminalität zum Nachteil von Senioren“. Das Dezember-Monatstreffen mit Jahresabschluss ist für den 6. Dezember um 16.30 Uhr terminiert. Zu den monatlichen Treffen sind auch alle Interessierten willkommen.